"La oferta del Betis por Álex Postigo está muy lejos de su valor real"

El club verdiblanco se ha interesado en el prometedor guardameta Álex Postigo para su filial, si bien por ahora no hay acuerdo con la Gimnástica Segoviana, que trata de sacar la máxima tajada posible

Los cambios en la portería del Real Betis también afectan a su filial. Solo Álvaro Valles, a priori titular, se mantiene en la primera plantilla con respecto a la pasada campaña, llegando Diego Conde, cedido con opción de compra por el Villarreal, para suplir a Pau López, que pidió salir por motivos personales para fichar por el Andorra, si bien ahora su inscripción está en el aire por el litigio que el club propiedad de Gerard Piqué mantiene con el ex bético Eder Sarabia.

El ascenso Manu González obliga a un fichaje

A ello se suma que el último fichaje verdiblanco tuvo la mala fortuna de lesionarse en el amistoso ante el Granada, sufriendo una luxación en el hombro izquierdo que le mantendrá en torno a seis semanas de baja, por lo que se perderá lo que resta de pretemporada y el arranque de LaLiga. Un inoportuna contratiempo que provocado que Manu González suba en el escalafón.

El flamante campeón del Europeo sub 19, donde además acabó como el cancerbero menos goleado, pasa a convertirse en el relevo de Valles, después de que los técnicos del club hayan decidido no acudir al mercado este verano para suplir la baja de Adrián San Miguel, que ha colgado los guantes, apostando por la promoción de su prometedor canterano, en principio como tercer portero.

Álex Postigo para cubrir las salidas de Germán García y Vlad Rafaila

Pero lo que sí hace falta, a su vez, es reforzar la meta del Betis Deportivo, la cual también han abandonado Germán García, que ha firmado por el Cacereño, y el rumano Vlad Rafaila, que ha regresado al Farul de su país tras su cesió. Así pues, esta misma semana se informa de que el club verdiblanco está muy cerca de cerrar la incorporación del joven Álex Postigo, de la Gimnástica Segoviana. Pero en el club castellano-leonés, que ha rechazado más ofertas por su cancerbero, advierten de que aún no hay acuerdo.

La postura de fuerza de la Gimnástica Segoviana y la cláusula de rescisión

"Las cosas tienen un valor y la gente lo tiene que entender. Las cantidades que hasta ahora nos han ofertado están muy lejos de la cláusula y de lo que es negociable por nuestra parte. El valor que el Betis ha estimado está muy lejos del que realmente tiene", ha asegurado su presidente, Agustín Cuenca, en El Norte de Castilla, que añade que la citada cláusula está por debajo de los 100.000 euros, por lo que se trata en cualquier caso de una operación asequible.

Pese a esa postura de fuerza, no obstante, en la Segoviana ni mucho menos descartan la salida de Postigo, que podría dar de este modo un salto en su carrera, si bien esperan que la negociación no se dilate mucho en el tiempo. "Estamos abiertos a escuchar, negociar y poner las cosas fáciles si el jugador quiere salir de aquí. No queremos cortar su trayectoria deportiva, pero los clubes que vengan tienen que darle el mismo valor que nosotros. Pero cuanto más cerca esté el inicio de la temporada, más reacios seremos a negociar. Encontrar porteros de este nivel en el mercado ahora mismo no es fácil y, según se acerque el comienzo del curso, será todavía más complicado que cualquier negociación llegue a buen puerto", señaló el mandatario.

Álex Postigo, con experiencia en Segunda RFEF

Producto de su cantera, el guardameta castellano, con solo 19 años años, disputó ya 26 partidos el curso pasado en Segunda RFEF, categoría en la que militará el filial bético. Además, por detrás aprietan en la disciplina bética otros dos porteros foráneos. Por un lado, el ucraniano Yan Zhuravskyi, llamado a filas por Manuel Pellegrini a sus 17 años para participar en el 'stage' de Marbella tras la lesión de Diego Conde. El el ex Shakhar Donetsk, internacional en las categorías inferiores de su país, fue no obstante el habitual suplente en el Juvenil A en la 25/26, siendo el titular el polaco, aunque nacido en Miami, Bruno Klimek, que a sus 19 años pasará ya a categoría sénior, pudiendo también formar parte del Betis C, ascendido a Tercera RFEF.