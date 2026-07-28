Un fichaje para el filial en el puzle de la portería del Betis

El club verdiblanco está cerca de cerrar la llegada del joven Álex Postigo, de solo 19 años y procedente de la Gimnástica Segoviana, ante el salto de Manu González y la salida de los otros dos cancerberos del Betis Deportivo

Los cambios en la portería del Real Betis también afectan a su filial. Solo Álvaro Valles, a priori titular, se mantiene en la primera plantilla con respecto a la pasada campaña, llegando Diego Conde, cedido con opción de compra por el Villarreal, para suplir a Pau López. El catalán pidió salir por motivos personales y perdonó los dos años de contrato que tenía firmados para fichar por el Andorra, si bien ahora su inscripción está en el aire por el litigio que el club propiedad de Gerard Piqué mantiene con el ex bético Eder Sarabia.

Manu González, tercer portero (ahora segundo)

A ello se suma que el último fichaje verdiblanco tuvo la mala fortuna de lesionarse en el amistoso del pasado sábado ante el Granada tras chocar con Diego Llorente. El meta madrileño sufre una luxación en el hombro izquierdo que le mantendrá en torno a seis semanas de baja, por lo que se perderá lo que resta de pretemporada y el arranque de LaLiga. Un inoportuna contratiempo que provocado que Manu González suba en el escalafón.

El flamante campeón del Europeo sub 19, donde además acabó como el cancerbero menos goleado, pasa a convertirse en el relevo de Valles, después de que los técnicos del club hayan decidido no acudir al mercado este verano para suplir la baja de Adrián San Miguel, que ha colgado los guantes, apostando por la promoción de su prometedor canterano, en principio como tercer portero.

Las salidas de Germán García y Vlad Rafaila

Pero lo que sí hace falta, a su vez, es reforzar la meta del Betis Deportivo, la cual también han abandonado Germán García, que no ha renovado y firmado por el Cacereño, de Primera RFEF, y el rumano Vlad Rafaila, que ha regresado al Farul de su país tras jugar solo un partido con el equipo nodriza heliopolitano. Así pues, y ante el salto de Manu González, indiscutible bajo palos el curso pasado, el club verdiblanco está muy cerca de cerrar la incorporación del joven Álex Postigo, de la Gimnástica Segoviana, tal y como ha informado el periodista Ángel García (@Cazurreando).

Álex Postigo, con experiencia en Segunda RFEF

Producto de su cantera, el guardameta castellano, con solo 19 años años, disputó ya 26 partidos el curso pasado en Segunda RFEF, categoría en la que militará el filial bético salvo sorpresa de última hora por los problemas con las inscripciones de varios equipos. Además, fue protagonista de un episodio sin duda emotivo, pues su debut en el mes de octubre, en el derbi ante el Real Ávila, llegó en la víspera del fallecimiento de su madre.

Ahora, el segoviano Álex Postigo dará un gran paso en su incipiente carrera para sumarse a un Betis Deportivo al que llegará también el centrocampista estadounidense Dylan Vanney, cedido por Los Ángeles Galaxy, y del que han salido ya varios jugadores en una pretendida reconstrucción para luchar por el ascenso.

Zhuravskyi y Klimek aprietan desde abajo

Además, por detrás aprietan otros dos porteros foráneos. Por un lado, el ucraniano Yan Zhuravskyi, llamado a filas por Manuel Pellegrini a sus 17 años para participar en el 'stage' de Marbella tras la lesión de Diego Conde. El el ex Shakhar Donetsk, internacional en las categorías inferiores de su país, fue no obstante el habitual suplente en el Juvenil A en la 25/26, siendo el titular el polaco, aunque nacido en Miami, Bruno Klimek, que a sus 19 años pasará ya a categoría sénior, pudiendo también formar parte del Betis C, ascendido a Tercera RFEF.