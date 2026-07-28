Otro giro inesperado devuelve al mercado a Bamba Dieng: sobre la mesa de Sevilla y Betis

El delantero senegalés tenía un acuerdo con el Amed SK turco (como antes lo tuvo con el Al-Shabab saudí), pero su fichaje se ha caído a última hora, entrenando ambas partes en una batalla de versiones contradictorias

El Sevilla FC ha dado un paso al frente para reforzar su delantera, una de sus grandes prioridades en este mercado de fichajes. En las últimas horas ha preguntado por Fede Viñas, atado finalmente por el Toluca mexicano, y ha presentado una oferta por el delantero David Romero, si bien la misma ha sido rechazada por Tigre, que exigiría en torno a 7 millones de euros por un porcentaje de su pase. Pero hay más nombres en la lista de José Ignacio Navarro, al que también le gusta Fran Navarro, del Sporting de Braga.

Bamba Dieng: sin equipo aún tras dos acuerdos como agente libre

Junto a ellos, también está sobre la mesa desde hace algún tiempo la opción del senegalés Bamba Dieng, que igualmente ha sido tanteado por el Real Betis. Dicha vía parecía descartada al haber llegado a un acuerdo con el Amed SK de Turquía. Pero el ex del Lorient, con el que acabó contrato el pasado 30 de junio para negociar su próximo destino como agente libre, ha visto truncarse su fichaje por segunda vez en pocos días.

Primero fue la Saudi Pro League de Arabia Saudí la que no autorizó que el Al-Shabab realizara la inversión necesaria para firmar al punta africano de 26 años, que ha participado con su selección en el reciente Mundial. Eso le hizo cambiar de rumbo y llegar a un acuerdo con el citado conjunto kurdo. Pero en las últimas horas ha trascendido que dicha operación también se ha caído, entrenando en una batalla de versiones contradictorias de una y otra parte.

Entre las pruebas médicas y un engaño en el salario

Desde el club otomano apuntan que Bamba Dieng no ha superado las pruebas médicas. Pero el periodista Santi Aouna recoge que, en realidad, ni siquiera ha llegado a viajar, pues a última hora decidió no hacerlo al comprobar cómo habían cambiado ciertas condiciones del contrato acordado, entre ellas su salario, principalmente por la aparición de nuevos intermediarios que pretendían elevar su comisión.

De este modo, vuelve a salir al mercado un futbolista que viene de firmar 16 goles en 26 partidos la pasada campaña con el conjunto galo, lo que le había colocado en el radar de varios equipos europeos. Así lo reconocieron desde su entorno a ESTADIO Deportivo, destacando el atractivo de LaLiga como posible destino, con los dos equipos hispalenses atentos a su situación.

Con más 'novias' en Europa

Además, en Alemania había sido vinculado con el Friburgo y el St. Pauli, mientras que en Italia había sido vinculado con la Lazio, siendo en la Championship inglesa donde se daban tortas por él equipos como el Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City, el Portsmouth, el West Browich Albion y el Queens Park Rangers. Ninguno de ellos, sin embargo, ha dado el paso definitivo.

Lleva años en la agenda del Sevilla FC

Antes de despuntar en el Lorient, que pagó 7 millones por su traspaso en enero de 2023, Bamba Dieng pasó por las filas del Olympique de Marsella, que lo firmó para su filial procedente del Diambars FC de su país por apenas 400.000 euros, llegando luego a un primer equipo con el que hizo 11 tantos en 54 choques. Ya en esa época había informes en la dirección deportiva sevillista del senegalés, que coincidió en el conjunto galo con Jorge Sampaoli como entrenador, lo que hizo que el argentino recomendase su fichaje para el Sevilla FC en el mercado invernal de la 21/22.

Además, en la 24/25 también jugó como cedido en el Angers, con el que logró cinco goles en 20 envites, por lo que ha sido ahora, a sus 26 años, cuando ha logrado su pico más alto, alcanzando un valor de mercado de 15 millones según la web especializada Transfermarkt. De momento, no obstante, no es una opción en la que hay profundizado José Ignacio Navarro.