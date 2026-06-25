El Sevilla se posiciona por Bamba Dieng, delantero cotizado y gratis vinculado con el Betis

José Ignacio Navarro tiene en su agenda al punta senegalés, que saldrá gratis tras marcar 15 goles en el Lorient y prioriza jugar en el fútbol español; la amplia competencia, el gran obstáculo

José Ignacio Navarro plantea una remodelación de la plantilla dentro de sus posibilidades y entre las preferencias se encuentra la portería y reforzar a delantera tras la salida de Maupay y la posible venta de Akor Adams si llega una oferta convincente.

De hecho, el club tiene previsto realizar el mayor esfuerzo económico en dichas posiciones, contexto en el que cuadra el posicionamiento nervionense por un delantero cotizado y que se erige en una buena oportunidad del mercado.

El Sevilla se fija en Bamba Dieng tras su exhibición goleadora

De esa manera, la dirección deportiva maneja en su agenda, tal y como afirma el periodista Rafa Acevedo, el nombre de Bamba Dieng, punta de 26 años que ha destacado la temporada pasada en el Lorient de la Ligue 1 francesa y que saldrá con la carta de libertad al rechazar las ofertas para renovar.

Internacional con Senegal y presente en el Mundial 2026, donde ha disputado siete minutos en las dos derrotas de su selección, Dieng ha marcado 15 goles en el presente curso, 10 en la Ligue 1 y cinco en la Copa de Francia, repartidos en 26 partidos, con promedio realizador sensacional de un registro de un gol cada 98 minutos.

Acierto impulsado especialmente en la segunda fase del campeonato, pues tras un arranque accidentado con dos suplencias y una lesión de un mes, el delantero aceleró en 2025 con la totalidad de sus tantos en el campeonato liguero.

Gratis y con España en su punto de mira

Este rendimiento ha propiciado que su valor haya experimentado un crecimiento brutal en solo tres meses, ya que en marzo Transfermarkt lo tasaba en seis millones de euros y en la última revisión en este mes su cotización ha subido en nueve millones, hasta los 15 kilos.

Por ende, Dieng ha llegado al mercado en la cresta de la ola y son numerosos equipos los que han llamado a sus puertas, sobre todo desde Inglaterra, si bien su preferencia sería dar el salto al fútbol español, donde, aparte del Sevilla, también maneja su nombre el Valencia. Cabe recordar en este punto que en abril fue vinculado con el Betis, hasta el punto de afirmar el periodista Sacha Tavolieri que el cuadro verdiblanco estaba en la 'pole' por sus servicios.

Dieng decidirá cuando acabe su participación en el Mundial

Al margen de su condición de futbolista libre hay otro factor que también le encaja al Sevilla, pues su sueldo en el Lorient no alcanza el millón de euros, lo que no quiere decir que se trate de una operación sencilla. Y es que el futbolista, por el hecho de contar con la carta de libertad, pedirá prima de fichaje y un sueldo sensiblemente superior al actual por la competencia existente por su fichaje.

ESTADIO Deportivo ha contactado con su entorno -lo representa un miembro de su familia- , que de momento prefiere guardar silencio respecto al futuro del jugador, que tomará una decisión cuando termine su participación el Mundial con LaLiga como un destino probable por su deseo de probar en el fútbol español.

El Sevilla está posicionado en esta carrera, si bien, obviamente, no es la única opción que maneja para el ataque.