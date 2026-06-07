No cesa la subasta por Bamba Dieng: la Lazio se suma y encarece su fichaje

Autor de 16 goles esta última campaña en Francia, 15 a partir de diciembre, queda libre al no aceptar la oferta de renovación del Lorient y participará con Senegal en el Mundial, por lo que aún podría revalorizarse tanto que prácticamente su llegada se asemeje en coste a un traspaso

Esta campaña, su última de contrato en el Lorient, se ha destapado como un notable goleador. No en vano, ha marcado 16 dianas y brindado una asistencia en 26 partidos, con casi toda su producción a partir de finales del pasado mes de diciembre de 2025. De hecho, no fue titular en la Ligue 1 hasta el cambio de año, tras superar unas pertinentes molestias físicas que le llevaron, incluso, a buscar la forma con el filial (marcó un 'chicharro' en septiembre pasado). En octubre, salió en las postrimerías para regalar el 3-3 definitivo contra el Stade Brestois casi en el alargue a Sambou Sumano. Visto lo visto, estaba calentando motores.

Bamba Dieng arrancó 2026 igualando el marcador en casa contra el Metz y ya no paró. Venía de hacer un 'hatr-trick' en la Coupe de France antes de las vacaciones navideñas e hizo luego un doblete frente al Hauts Lyonnais. Contra el Mónaco, en el torneo regular, se estrenó de inicio y respondió a las expectativas abriendo el camino de un triunfo por 1-3. Desde entonces, se convirtió en indiscutible para Olivier Pantaloni, aunque 'Les Merlus' han llegado tarde a la carrera por su fichaje y el senegalés ha rechazado toda propuesta de renovación por parte de 'Les tango et noir', abriéndose una subasta en la que varios medios sitúan al Real Betis, que busca acompañante de nivel para el 'Cucho' Hernández tras las salidas de Cédric Bakambu y el 'Chimy' Ávila.

Sueldo asequible, pero mucha competencia y una casi segura prima de fichaje

Con un salario en Francia inferior al millón de euros, por lo que se movería en una horquilla asequible para las posibilidades heliopolitanas, la concurrencia de clubes alemanes, ingleses y, ahora, italianos propiciará que los asesores de Bamba Dieng exijan una prima de fichaje, por lo que, con 15 millones de euros de valor de mercado según la web especializada 'Transfermarkt', la operación pasaría del clásico coste cero a asemejarse bastante a un traspaso, de bajo coste, eso sí.

Leicester, Blackburn Rovers, Oxford City, Portsmouth, West Browich Albion y Queens Park Rangers se han movido ya por un ariete de 26 años y 1,78 de estatura que gusta igualmente en la Bundesliga, con Friburgo y St. Pauli bien posicionados desde hace tiempo. 'Il Messagero' encartaba al Real Betis, aunque ahora desvela que la Lazio estaría vivamente interesada en el africano, que seguramente espere a que termine el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para tomar una decisión trascendente para su porvenir.