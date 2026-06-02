La 'ayuda' de Bakambu para elegir su futuro lejos del Betis: "Tenemos que pensarlo bien"

El delantero congoleño, concentrado con su selección para preparar el Mundial, acaba contrato el día 30 y no regresará a la disciplina verdiblanca. Cualquier decisión sobre su nuevo destino la tomará junto a su familia

Una de las grandes prioridades del Real Betis de cara a la próxima temporada pasa por reforzar la delantera. Nombres como los de Franculino Djú, Kévin Denkey o Bamba Dieng están sobre la mesa de Manu Fajardo para potenciar una vanguardia en la que se cuentas con Cucho Hernández, aunque el colombiano también está en la agenda del Newcastle. Lo que sí está claro, en cualquier caso, es que tanto Cédric Bakambu como 'Chimy' Ávila harán las maletas, por lo que será necesario reclutar nuevos atacantes para afrontar el regreso a la Champions.

En el caso del argentino, la entidad verdiblanca ya le ha comunicado que ejecutará la opción unilateral que posee para rescindir su contrato un año antes de la finalización del mismo, a cambio de indemnizarle con una pequeña cantidad económica. No hará falta siquiera eso, por su parte, para despedirse del ariete congoleño, pues hace tiempo que se tomó la decisión de no renovar una vinculación que acaba oficialmente el próximo 30 de junio.

El escaparate del Mundial, una ayuda para Bakambu

Tras cumplir dos campañas y media en las filas verdiblancas, Bakambu ya prepara con su selección el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará el día 11, y no volverá a la disciplina bética tras el mismo. Pero aún no ha tiene decidido cuál será su nuevo equipo, al que llegará como agente libre a sus 35 años. Sin duda, puede ayudarle en ello el escaparate de la cita mundialista, aunque todo apunta a una aventura en una liga menos competitiva, como la que ya disfrutó tras salir del Villarreal en el Beijing Guoan de China, donde estuvo cuatro años (2018 a 2022).

Los números de Bakambu en el Real Betis

"Mi futuro lo voy a decidir con mi familia. No estoy solo. Somos mi mujer, mis hijos y yo y tenemos que pensar bien el destino", ha asegurado al respecto el africano, aunque francés de nacimiento, en una entrevista concedida a Sporty TV, donde ha mostrado ha asegurado que se ha sentido muy a gusto durante todo este tiempo en el Real Betis. En realidad casi siempre ha tenido un rol secundario, pero se despide con 15 goles y 7 asistencias en 74 partidos (27 de ellos esta temporada), siendo recordado especialmente por su importante contribución la pasada campaña en la Conference League, donde firmó siete dianas en el camino hasta la final.

Se queda con el buen ambiente y sus dos 'hermanos'

Pero más allá de su rol a las órdenes de Manuel Pellegrini, Bakambu se queda con el buen ambiente que rodea al club y el que se se vive en el vestuario, admitiendo que hay algunos futbolistas, con los que también coincidirá en el Mundial, con los que mantiene una relación especial. "Aquí todo el mundo quiere al Betis. Se siente un ambiente especial, es impresionante. Después de dos o tres temporadas conoces a tus compañeros. Es una familia, son más que amigos. Estamos mucho tiempo juntos. Jugamos cada tres días, paso más tiempo con ellos que con mi familia. Con Abde comparto mucho. Es mi hermano africano. También con Amrabat", destacó.

Centrado en el Mundial. "Tenemos que luchar"

Ahora, sus cinco sentidos están puestos en la histórica participación de la República Democrática del Congo en el Mundial, donde además coincidirá con la Colombia de Cucho Hernández en la fase de grupos, midiéndose también a Portugal y Uzbekistán. "Estoy muy orgulloso del equipo, por el país. No es fácil vivir en el Congo y esta clasificación le dará felicidad a la gente de allí. Es lo más importante para mí. Ahora tenemos que ir y luchar", señaló al respecto.

Antes de entrar en liza, Bakambu afrontará dos amistosos: mañana miércoles a las 20:00 horas ante Dinamarca en Lieja (Bélgica) y el martes 9 de junio, a las 16:00 horas, en La Línea de la Concepción (Cádiz) frente a Chile. Mientras tanto, desde el mismo momento en que quedó concentrado, el Real Betis viene percibiendo la compensación estipulada por la FIFA por ceder a sus jugadores, lo que dejará un buen pellizco al ser siete los internacionales verdiblancos presentes en el torneo, récord absoluto de la entidad en este sentido.