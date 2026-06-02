El Betis se suma a la puja por el cotizado Mauro Júnior, que el Sevilla pudo firmar gratis

Ante las dificultades encontradas con otras opciones, desde Países Bajos apuntan el interés verdiblanco en el futbolista brasileño del PSV Eindhoven, que ha firmado una gran temporada después de que el pasado verano estuviera muy cerca de Nervión

El Real Betis trabaja en la planificación de la próxima temporada con una hoja de ruta definida. El objetivo es tratar de aguantar las embestidas de otros clubes por pilares como Abde o Natan. En su lugar, como ya informó ESTADIO Deportivo, se priorizan otros traspasos menos sensibles a nivel deportivo, como los de Nelson Deossa o Sergi Altimira, siendo conocida la necesidad de vender futbolistas por algo más de 20 millones antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas. Así, de las posibles salidas que se produzcan, con Lo Celso también entre los candidatos, dependerá el alcance de la inversión definitiva. Pero independientemente de ello, hay varias posiciones que serán reforzadas sin ninguna duda.

El objetivo ideal de Fajardo: firmar a dos laterales izquierdos

Entre las prioridades de Manu Fajardo están potenciar la delantera, reamar un centro del campo que sufrirá bajas y, a ser posible, remodelar por completo el lateral izquierdo. Al menos se espera que llegue seguro un fichaje para dicha demarcación en lugar de Ricardo Rodríguez, que acaba contrato y no regresará tras su periplo en el Mundial. El internacional suizo no ha estado a la altura de lo esperado y su renovación hace tiempo que se descartó. Pero tampoco ha ofrecido el rendimiento deseado Junior Firpo, con dos años más de vinculación. Por ello, si el presupuesto alcanza, la idea es poder colocar al hispano-dominicano y firmar dos relevos: uno más experimentado y otro que llegue como una promesa.

Oporto y Como también siguen a Mauro Júnior

En este sentido, en las últimas horas ha salido a la palestra el nombre de Mauro Júnior, lateral izquierdo brasileño de 27 años que viene de firmar una gran temporada con el PSV Eindhoven, con el que ha conquistado la Eredivisie y ha logrado así un billete para la Champions. Según apunta el periodista Rik Elfrink en ED, son muchos los futbolistas del club neerlandés con un futuro incierto y entre ellos se encuentra el paulista, que no solo es seguido por el Real Betis, estando también en el punto de mira del Oporto y el Como, otros dos conjuntos que tomarán parte el próximo curso en la máxima competición continental.

Se cansó de esperar al Sevilla FC y acabó renovando

Se da la circunstancia de que Mauro Júnior estuvo cerca del Sevilla FC la pasada campaña, aún con Víctor Orta al frente de su dirección deportiva. Entonces acababa contrato y podía salir gratis, pero los cambios que se produjeron en el eterno rival, con la llegada de Antonio Cordón, dejaron el asunto en 'stand by' y el de Sao Paulo se cansó de esperar y acabó renovando hasta 2029, estando ahora bien atado por el PSV Eindhoven.

Pese a ello, se apunta que el brasileño es uno de los jugadores del campeón de Países Bajos que tiene una cláusula de rescisión en su contrato (no es lo habitual fuera de España). Ese hecho habría animado a los citados pretendientes a interesarse por su situación, aunque no se aclara cuál es la cuantía. Como dato orientativo en este sentido, la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de mercado de 18 millones de euros.

Los números de Mauro Júnior en el PSV Eindhoven

Desde luego, los números de Mauro Júnior en la recién concluida temporada son a tener muy en cuenta. Ha participado en 37 partidos entre todas las competiciones y ha rozado los 3.000 minutos de juego. Pero lo que llama la atención es su importante aportación en ataque, pues ha anotado un gol y ha repartido hasta 11 asistencias. Su perfil ofensivpo está fuera de toda duda, pero además también se trata de un futbolista polivalente que puede actuar en el lateral diestro e incluso de pivote.

Su carrera como profesional, además, se ha desarrollado íntegramente en Europa, pues aterrizó muy joven en su actual club procedente del Desportivo Brasil, con solo 18 años. En el PSV recaló primero en el equipo sub 21 y tras gozar de una cesión en el Heracles Almelo en la 19/20, su protagonismo ha ido creciendo en las últimas temporadas, alcanzando ya la cifra redonda de 200 encuentros, en los que ha firmado 9 tantos y 31 asistencias.

Las dificultades con Nazinho, El Karouani y Jorge Salinas

El nombre de Mauro Júnior, por tanto, aparece sobre la mesa de un Real Betis que ha visto cómo el resto de opciones manejadas para el lateral zurdo se han ido complicado. Así, el Mónaco ha tomado la delantera por el portugués Nazinho, que ya estuvo en la agenda de Fajardo en los dos últimos mercados. Además, Souffian El Karouani, recomendado por su compatriota Sofyan Amrabat como desveló ESTADIO Deportivo, lo tendrá hecho con el Al-Qadsiah de Arabia Saudí tras destacar en el Utrecht. Y en el caso de Jorge Salinas, su precio se ha disparado igualmente ante la larga lista de pretendientes que llaman a la puerta del Racing de Santander.