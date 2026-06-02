Adiós a Jorge Salinas: su precio se dispara, la verdadera cláusula de rescisión y la lista de pretendientes

En la órbita de Barça, PSG, Oporto, Atlético de Madrid, Leverkusen, Sporting, Benfica, Eintracht o Bolonia han llamado a la puerta del Racing, que ya rechazó una gran propuesta de Arabia Saudí por el central y lateral zurdo de 19 años

El Real Betis se fijó hace meses en Jorge Salinas, prometedor lateral izquierdo del Racing de Santander que, tanto en el equipo cántabro como en la selección española sub 19, alternaba la banda con la posición de central zurdo. Su consolidación, sin embargo, aleja definitivamente al joven zaguero de 19 años de La Cartuja, donde valoraban su proyección, polivalencia y calidad, tanto para la salida del balón como para servir asistencias, cerrando la 26/27 con siete en 34 encuentros oficiales.

Considerado un clon de Valentín Gómez (aunque al revés, pues se ha especializado en actuar por dentro partiendo desde la banda, al revés que el hispano-argentino) y una alternativa barata para la deseada revolución en la demarcación de carrilero, la concatenación de pretendientes y la consiguiente subasta convierten al santanderino en un objetivo harto complicado. Se marcha Ricardo Rodríguez, que acaba contrato, y hay serias dudas con Junior Firpo, aunque, si no varía el nuevo guion, habrá que buscar en otro lado.

Su cláusula de rescisión, motivo de debate

Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, el zaguero santanderino tiene fijada una cláusula de cuatro millones de euros que varios clubes quisieron ejercer en las últimas semanas, aunque el Racing se ha remitido desde el ascenso a Primera división a una que supondría cuatro veces más ganancias para las arcas blanquinegras. Es cierto que habría que contar con la connivencia de Jorge Salinas, santanderino y canterano, lo que es improbable, pero, con Jorge Mendes detrás, un club avezado podría forzar una salida a bajo coste

En este sentido, la interpretación en los Campos de Sport de El Sardinero, según 'As', es que la cifra inicialmente señalada sólo aplica a su contrato como juvenil, en teoría actualizado al primer equipo, aunque sigue luciendo el dorsal 32 y está inscrito de esa manera aún en la RFEF. A partir del 1 de julio, sí se ejecutaría el aumento hasta los 16 millones de euros, la mitad (8) mientras el cuadro cántabro estaba en Segunda división, formalmente su categoría hasta que termine el ejercicio actual.

Una decena de 'novias' de las cinco grandes Ligas

El Racing de Santander y el propio Jorge Salinas podrán elegir destino en caso de decidirse a separar sus caminos este verano. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, en tierras cántabras verían con buenos ojos que el club comprador cediera el primer año al zurdo para afianzar su formación en un proyecto ya de Primera división. Sea como fuere, el seguimiento al joven futbolista llega no solamente de España, sino de los cinco grandes torneos del Viejo Continente.

Entidades de LaLiga como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, aparte del Real Betis; de la Ligue 1 como el PSG; de la Bundesliga como el Bayer Leverkusen y el Eintracht de Frankfurt; los tres grandes de la Primeira Liga portuguesa, Oporto, Benfica y Sporting CP; y un italiano como el Bolonia se habrían interesado por los servicios del emergente Salinas.