Rafa Jódar - Alexander Zverev, en directo el partido de cuartos de final de Roland Garros 2026

El joven tenista español quiere seguir haciendo historia en su debut en el mítico torneo parisino batiendo al principal favorito para colarse en semifinales

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este martes 2 de junio (alrededor de las 14:30 horas) el partido de cuartos de final de Roland Garros entre Rafa Jódar y Alexander Zverev , o lo que es lo mismo, entre el español de 19 años que está debutando (y deslumbrando) en París y el máximo favorito a conseguir la 'Copa de los Mosqueteros' tras las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic . ¡Empezamos!

Al joven jugador madrileño le corresponde el tercer turno en la pista Philippe Chatrier , por lo que la hora de inicio del choque contra Zverev depende del momento en el que termine el encuentro que están disputando en estos momentos Kostyuk y Svitolina , el cual marcha por el segundo set (y apunta a un tercero).

El jugador español ha tenido que superar dos eliminatorias a cinco sets , la última de ellas ante el también patrio Pablo Carreño tras caer en las dos primeras mangas.

El agua está acompañando a la jornada en Roland Garros desde primera hora y, por tanto, el partido entre Jódar y Zverev será con la pista Philippe Chatrier cubierta. ¿A quién favorecerá?

Rafa Jódar es sinónimo de talento precoz . Antes que él, solo dos tenistas españoles llegaron a cuartos de final en su debut sobre la arcilla parisina: Juan Carlos Ferrero en el año 2000 y Rafa Nadal en 2005 para terminar campeón –ojalá se repita la historia–. Y hay más datos que alaban su trayectoria, ya que el ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, es el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo , tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

Ya ha terminado el partido entre Kostyuk y Svitolina. En breve saldrán a la pista central Rafa Jódar y Alexander Zverev para iniciar el calentamiento.

Así se preparaba el español en una pista secundario de Roland Garros . Hoy tiene por delante el enorme reto de batir al número 3 del mundo.

Ya tenemos sobre la pista a Rafa Jódar y a Alexander Zverev . En cuestión de minutos empezará un partido en el que sin duda la presión es para el alemán, ya que es el máximo favorito a conquistar Roland Garros tras las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic .

El jugador alemán comenzó fuerte ganando los dos primeros puntos del partido, pero el español no se ha visto intimidado y se ha levantado para apuntarse el primer juego . Por cierto, el primer juego ha durado más de ocho minutos... Apunta a ser partido largo .

El número 3 del mundo levanta dos bolas de break de Jódar para evitar que el set se le complique enormemente. Partido de tú a tú en la Philippe Chatrier.

Ejercicio de autoridad de Rafa Jódar , que se lleva el juego en blanco para volver a estar por delante en el marcador del primer set.

Jódar está restando de manera espectacular y no está dejando a Zverev dominar con su saque. En todo caso, por ahora el alemán resiste.

¡Cómo está jugando Jódar! Por momentos está sacando de la pista al germano y acaba de romper el servicio de Zverev .

Despierta el alemán . Cuando estaba contra las cuerdas encuentra el break para mantener la esperanza en este primer set.

Rafa mantiene el saque y se asegura al menos el tie break en esta primera manga. Por ahora ha frenado la reacción de su rival, que llevaba ganados tres juegos consecutivos.

¡Tenemos tie break! El germano mantiene su saque son solvencia y el primer set se decidirá con el clásico juego de los siete puntos.

Partidazo en la Phillippe Chatrier. Pasando de ser un desconocido a la élite del tenis sin previo aviso, Rafa Jódar juega este martes 2 de junio los cuartos de final de Roland Garros contra Alexander Zverev, un partido que enfrenta a una de las mayores promesas del deporte de la raqueta con el favorito a hacerse con el título una vez que Jannik Sinner y Novak Djokovic han quedado por el camino.

Lo cierto es que la trayectoria del madrileño de 19 años es impresionante. Hace un año deambulaba por el 700 del ránking ATP y ahora está peleando con los mejores del mundo. No se trata de lanzar las campanas al vuelo, es que él mismo se está encargando de señalarse como una amenaza real para los grandes dominadores del circuito. Así habla de él Pablo Carreño, a quien eliminó en cinco sets en octavos del grand slam francés.

"Podrá competir pronto con Sinner y Alcaraz. No sé si lo puede hacer ahora mismo, es su primer año entre los mejores, tiene 19 años, tiene mucho margen de mejora. No hace falta ganar Grand Slam a los 18 años para estar luego arriba, cada uno tiene su ritmo", comenta el veterano jugador español.

Rafa Jódar, haciendo historia

Rafa Jódar es sinónimo de talento precoz. Antes que él, solo dos tenistas españoles llegaron a cuartos de final en su debut sobre la arcilla parisina: Juan Carlos Ferrero en el año 2000 y Rafa Nadal en 2005 para terminar campeón –ojalá se repita la historia–. Y hay más datos que alaban su trayectoria, ya que el ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, es el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo, tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

Ahora le toca el más difícil todavía, batir a un Zverev que ha quedado como principal favorito al trono de Roland Garros con las eliminaciones tempranas de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Casper Rudd. Ya lo decíamos, se viene partidazo.