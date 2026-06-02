Roland Garros 2026 toma medidas para el duelo entre Zverev y Rafa Jódar

La lluvia ha hecho acto de presencia en París y los organizadores del Grand Slam parisino han decidido cubrir la pista en la que se va a disputar el partido entre el español y el tenista germano

Con el cambio climático el tiempo cada vez es más difícil de predecir. Después de una primera semana de competición con temperaturas superiores a los 30 grados y bajo una intensa ola de calor, Roland Garros 2026 entra en una nueva dimensión al sufrir un bajón de temperatura importante y una invitada sorpresa: la lluvia.

Por eso, los organizadores del certamen se han visto obligados a tomar una decisión de cara al duelo que enfrentará al español Rafa Jódar y al alemán Alexander Zverev, correspondiente a los cuartos de final.

Así, este encuentro se tendrá que disputar probablemente bajo techo, algo que "ayudará" a un Sascha que en principio se desenvuelve mejor en estas circunstancias, ya que el español preferiría que se jugase con sol y al aire libre, algo que le vendría algo mejor a su tenis.

Los números de Zverev y Rafa Jódar bajo techo

El tenista alemán tiene un récord bajo techo de 99 victorias por 49 derrotas. Y las condiciones húmedas favorecen sus tiros por la sensación de que puede pegarle todo lo fuerte que quiera a la pelota, que no se le va a marchar. Ocho de sus 24 títulos han sido a cubierto.

Jódar, por su parte, ha disputado cuatro partidos oficiales bajo techo, con un balance de dos triunfos y dos derrotas. Y su último precedente este año no es nada prometedor, ya que jugó en Dallas ante Denis Shapovalov y cedió en la primera ronda.

La gran oportunidad de Zverev

La presión es algo que lleva acompañando a Alexander Zverev durante toda su carrera en la elite. El germano sigue sin conquistar un Grand Slam pese a que ha llegado a ser número dos del mundo. Ahora, instalado en la tercera plaza del ranking desde hace tiempo, tiene ante sí la ocasión perfecta para conseguir ese objetivo pendiente.

Sin Carlos Alcaraz, Sinner ni Djokovic, entre otros, el germano es el principal candidato para conquistar el 'Major' galo. Pero este cartel de favorito siempre le ha jugado malas pasadas, por lo que deberá lidiar con su mente si desea llevarse la corona francesa a casa.

Rafa Jódar no tiene nada que perder ante Zverev

En el lado opuesto estará su rival, un tenista de 19 años que ha venido a Roland Garros a coger experiencia y, sin embargo, ya está en cuartos de final. El madrileño está dejando muy buenas sensaciones y en el Masters 1000 de Madrid ya lo hizo pasar mal a Sinner en la segunda manga.

Tras el triunfo, con remontada incluida, frente a Pablo Carreño en los octavos de final, Jódar sumó su 19 triunfo del año sobre arcilla, lo que le coloca como el jugador que más ha conseguido, uno más que el italiano Jannik Sinner.

Ganador de Marrakech, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, Jódar se ha convertido en el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo, tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.