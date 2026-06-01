El subidón por la Champions se queda en subida: 14 de los 40 millones se van en primas y bonus

Más de una tercera parte de los ingresos asegurados por el salto a la máxima competición continental tienen ya destino, por lo que no irán al rearme de la plantilla, para lo que serán necesarias plusvalías antes y después del 30-J

Clasificarse para la Champions League no trae sino ventajas para el Real Betis, empezando por el subidón de ingresos respecto a la Europa League. Sin contar con el rendimiento deportivo que ofrezcan los de Manuel Pellegrini durante la fase liga y las posteriores eliminatorias (2,1 millones por cada victoria, 700.000 euros por empate, entre 300.000 y 10 millones por la posición final de la primera ronda, 11 millones por meterse en octavos...), por el mero hecho de participar ya tiene asegurados unos 40 millones: algo menos de 19 millones (18,62 ha sido en la 25/26) por el pase y otros 20-21 por valor pilar y derechos televisivos.

Sin embargo, como es lógico, no todo ello iría al rearme de la plantilla, que dependerá de otros conceptos, tales como el incremento del precio en los abonos (al menos de un 10%) o las plusvalías que se generen, teniendo en cuenta que habrá que conseguir entre 20 y 30 millones antes del 30 de junio para cuadrar cuentas, aunque podrían existir luego otras grandes ventas, pues en La Cartuja se escucharán propuestas por todos y se atenderán seguramente las que sean catalogadas como fuera de mercado.

Las primas a la plantilla se llevan un buen pellizco

Gran parte de los aproximadamente 14 millones de euros que habría que descontar del total iría para las primas pactadas con la plantilla y el cuerpo técnico, avanza 'ABC de Sevilla'. De esta forma, las negociaciones de principios de curso entre el CEO, Ramón Alarcón, y los cinco capitanes (Isco Alarcón, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Adrián San Miguel y Héctor Bellerín), visadas por Manu Fajardo, así como por la cúpula formada por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, depararán un buen pellizco para la plantilla y los empleados que trabajan directamente con ella (fisios, utilleros, recuperadores), mientras que Manuel Pellegrini y su 'staff' tienen también unos bonus por este hito tras la última renovación hasta 2027 del míster chileno.

Las variables por Deossa, Antony o Lo Celso recortarán otra tajada

Algunos de los futbolistas que llegaron recientemente a La Cartuja lo hicieron con condicionantes en su contrato que elevarían los montantes para sus clubes de origen en caso de éxitos colectivos como la reciente clasificación del Real Betis para la Champions League. Igual que ha ocurrido al revés con los logros de Jesús Rodríguez y Assane Diao en el Como 1907, ahora será el cuadro heliopolitano el que se tenga que hacer cargo de los bonus correspondientes a Tottenham, Rayados de Monterrey o Manchester United.

De esta forma, aparte de incluir una opción preferencial de compra por Johnny Cardoso ya expirada por valor de 25 millones, los 'Spurs' dejaron salir hace dos veranos a Giovani Lo Celso por sólo cinco millones a cambio de ciertas cantidades por llegar a la UCL con una participación mínima del interesado, lo mismo que los mexicanos por Nelson Deossa dentro de los 11,7 millones pactados hace ahora casi un año. Además, los 'red devils' vendieron a Antony Matheus dos Santos por 22 millones y 4 en variables que incluían ese concepto, amén del 50% de una futura plusvalía.