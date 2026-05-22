El boceto del regreso a la Champions: foto oficial, fechas y sedes de pretemporada, subida de abonos...

Los verdiblancos inmortalizan a los responsables de un éxito que ha tardado 21 años en repetirse, al tiempo que se van definiendo ya los trazos de una fase de preparación a la que le faltan amistosos y que arrancará una vez se conozca la nueva campaña de captación de abonados

La primera plantilla del Real Betis se ejercitaba este 22-M de forma excepcional en el Estadio de La Cartuja, escenario este sábado del duelo de la última jornada de LaLiga ante el Levante UD. Son inmensa mayoría las sesiones en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, pero el traslado se debía a que ha aprovechado para realizar la fotografía oficial de la 25/26, con todos los artífices del histórico regreso a la Champions League. Hasta los tocados Sergi Altimira, Sofyan Amrabat, Marc Bartra y Ángel Ortiz se vistieron de corto para la ocasión, mientras que la imposibilidad física de andar del recién operado Aitor Ruibal se solucionó gracias a la tecnología.

El presidente, Ángel Haro; el CEO, Ramón Alarcón; los consejeros José Miguel López Catalán y Joaquín Sánchez; el director deportivo, Manu Fajardo; el 'team manager', Alexis Trujillo; y el presidente de la Fundación RBB, Rafael Gordillo (convaleciente, pero 'presente', como el citado capitán) acompañaron a Manuel Pellegrini y los 27 futbolistas que componen la escuadra matriz en una imagen para el recuerdo que no pudo completarse hace un año por la inminencia de la final de la Conference League y la recta final del campeonato español, descartándose después.

Esbozos de una pretemporada en la que se recorrerán 11.500 kilómetros

Los profesionales verdiblancos se marcharán de vacaciones este mismo domingo, algunos pendientes todavía de sus seleccionadores nacionales para saber si posponen a julio su descanso por 'culpa' del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Para los que no participen y sigan con contrato en vigor (no es el caso de tres que lo tienen asegurado, el suizo Ricardo Rodríguez, el congoleño Cédric Bakambu y el marroquí Sofyan Amrabat, más un Adrián San Miguel que tampoco renueva), la primera fecha marcada en rojo en el calendario es el martes 7 de julio. Ese día aproximadamente arrancarán los exámenes médicos y los primeros entrenamientos en Los Bermejales.

Como avanza 'ABC de Sevilla', el primer 'stage' será, como en 2023, en tierras germanas (entonces, el cuartel general estuvo en Wolfsburgo). La preferencia siempre ha sido la bonanza meteorológica de Centroeuropa, aunque el verano pasado se eligió el Algarve portugués. Por ejemplo, Austria acogió el arranque bético en 2022 y 2024, decantándose por Suiza en 2021. Ahora, será en Alemania. Luego, tras unos días en la capital hispalense, viaje a Irlanda entre finales de julio y principios de agosto (no Inglaterra, que fue segunda sede siempre con Manuel Pellegrini, menos en 2024), con un primer amistoso de nivel confirmado el 5-A en el Aviva Stadium de Dublín ante el Arsenal.

Para abrochar en vísperas del inicio de LaLiga, seguramente el tercer fin de semana de agosto (15-16), como de costumbre, Marbella, escenario en 2020, 2021, 2022 y 2025 del remate de la preparación. Descartado en principio este verano un desplazamiento transoceánico como en cursos anteriores a Norteamérica (se disputa allí el Mundial y no ha habido ofrecimientos) o Asia, seguramente sí se mantendrá el partido de presentación en el Estadio de La Cartuja ante un oponente por confirmar, como los otros 5-6 más que compondrán el calendario junto al campeón de la Premier League y, de momento, finalista de la Champions League.

Segura subida de los abonos: en la 25/26 habría sido sólo del 10%

El 5 de mayo de 2025, con la temporada pasada aún por abrochar y opciones reales todavía de clasificarse para la Champions League, la premura por el traslado a La Cartuja desde el Benito Villamarín obligó al Real Betis a adelantar su campaña de abonos, normalmente divulgada en las primeras semanas de junio. Ya entonces, se fijaron unos precios retocables según la clasificación final del equipo, pues no era lo mismo volver a competir en Conference League que hacerlo en la Europa League, como finalmente ocurrió, o en la máxima categoría continental.

Así, bajo el lema 'Me voy contigo', los dirigentes heliopolitanos establecieron un incremento de sólo el 10% en caso de saborear el premio de la UCL, incluyendo ahí los 19 encuentros como local de LaLiga, así como los cuatro del torneo en cuestión. Resta por saber si, más allá de que exista una subida de por sí en las cuantías de los diferentes tipos de carnet, se mantiene o no ese porcentaje de aumento o cambia ante la certeza de que se elevará igualmente el listón en cuanto a los rivales.