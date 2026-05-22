El reencuentro del Betis con Iker Losada y el gesto de Isco: "Aún tengo sus mensajes"

El actual jugador del Levante, donde se encuentra cedido por el club verdiblanco, desvela que sigue manteniendo una buena relación con sus ex compañeros, especialmente con el malagueño, que le ha felicitado cada vez que ha anotado gol, tres este curso, con la camiseta granota

El Real Betis no pierde vista a aquellos jugadores que tiene cedidos en otros clubes. Y mañana sábado tendrá la posibilidad de ver muy cerca a uno de ellos. El Levante visitará La Cartuja para tratar de amarrar una permanencia que hace unos meses parecía una quimera y lo hará con Iker Losada en sus filas. Sin duda, un choque especial para el atacante gallego, que tiene tres años más de contrato con la entidad verdiblanca, hasta 2029.

Su andadura en el conjunto bético, tras despuntar en Segunda división con el Racing Ferrol, no fue cómo esperaba. Ya en su primera campaña se marchó cedido en enero al Celta de Vigo, donde tampoco cuajó, y el pasado verano se le buscó de nuevo una salida al no entrar en los planes de Manuel Pellegrini.

El "cariño especial" de Iker Losada al Real Betis

El de Catoira solo ha jugado 15 partidos oficiales con la camiseta de las trece barras. Pero eso no es obstáculo para que siga teniendo buenos amigos en el vestuario verdiblanco. Es más, ha desvelado que Isco Alarcón es quien más pendiente está de él y de sus evoluciones en el conjunto granota.

“Les tengo un cariño muy especial. Hablo muchas veces con todos, me escriben. Aún tengo el mensaje de Isco cuando meto goles que me felicita, hablo con Gio también… Son personas que admiro desde pequeño, ahora juego con ellos, trabajo todos los días para llegar a su nivel y es muy bonito el poder enfrentarme a ellos”, señaló en los medios oficiales de su club.

Un antes y después en el Levante gracias a Luís Castro

En el plano personal, Iker Losada vivió un calvario en el primer tramo de la temporada en el Ciutat de València. Apenas tuvo oportunidades con Julián Calero al mando del equipo (cinco partidos y solo 73 minutos de juego en LaLiga), lo que hizo que el Real Betis se plantease sacarlo en el mercado de enero para frenar su devaluación.

Pero todo cambió con la llegada de Luís Castro, el principal artífice del que puede ser el gran milagro de la temporada. El portugués le dio la titularidad al gallego nada más llegar y su respuesta fue un gol en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, volviendo a ver puerta a la jornada siguiente ante el Espanyo. Después solo ha marcado un tanto más, su tercero del curso, y tampoco ha sido titular indiscutible, pero sí se ha convertido un hombre importante en las rotaciones de un conjunto que nada tiene que ver con el de hace unos meses.

A por la permanencia en La Cartuja

“El trabajo desde que llegó el mister, la confianza, el trabajo diario en el que todos nos dejamos la vida en cada entrenamiento, al final se ve reflejado en los resultados que nos acompañan. Son tres victorias seguidas que saben a poco. Estamos felices y bastante contentos con lo que estamos haciendo. Hay que seguir con esta energía en el último partido para conseguir el objetivo. Salimos el día del Mallorca igual que los últimos partidos y creo que este no puede ser menos. Venimos de estar muy abajo, nos daban ya por muertos y ahora que lo tenemos en la mano, no lo vamos a dejar escapar”, señaló Iker Losada de cara al encuentro de La Cartuja, donde el Levante estará arropado por un buen número de aficionados.

Con ese apoyo en las gradas del coliseo hispalense, Iker Losada espera que la permanencia no se les escape. “Suena a tópico decir que cuando juegas en casa hay un jugador más, pero es verdad. Los últimos partidos se nos vio que, al jugar en casa, íbamos más sueltos por ese jugador que era la afición. Son parte fundamental y lo van a seguir siendo”, destacó.

El futuro de Iker Losada y los planes del Real Betis

Una vez que acabe la temporada, por su parte, Iker Losada debe regresar a la disciplina del Real Betis, pues además en su cesión al Levante no se pactó opción de compra. Tendrá casi imposible, no obstante, permanecer en una plantilla que se verá reforzada para dar el salto a la Champions. Pero la buena noticia para el club verdiblanco es que su buena segunda mitad de la temporada permite mirar al mercado con optimismo, con el objetivo de recuperar al menos los 1,8 millones de euros invertidos en su fichaje.