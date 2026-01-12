Oportuna explosión de Iker Losada: los planes en La Cartuja, las opciones del Levante...

El buen momento del atacante cedido por los verdiblancos a las órdenes de Luís Castro invita a pensar en una posible subasta de pingües beneficios para el dueño de su pase hasta 2029

Pese a que el propio Iker Losada ejercía una necesaria autocrítica al argumentar tras el partido de este fin de semana ante el RCD Espanyol que no puede "fallar tanto", refiriéndose sobre todo a la acción que habría supuesto la remontada y en la que cabecea desviado a bocajarro, con todo a favor y sin más oposición que un Marko Dmitrovic casi vencido, el gallego pasa por su mejor momento desde que arribara el pasado verano a préstamo al Levante UD. Le ha venido de perlas al atacante propiedad del Real Betis el cambio en el banquillo, pues era testimonial su participación a las órdenes de Julián Calero (37 minutos en LaLiga más dos titularidades en la Copa del Rey) y los interinos Álvaro del Moral y Vicente Iborra. Con Luís Castro, confianza y dos goles consecutivos.

Un despertar muy oportuno para los moradores de La Cartuja, donde, salvo cambio radical de los acontecimientos, no cuentan con Iker Losada para que se quede en la 26/27 a las órdenes de Manuel Pellegrini, pues la presencia de hombres como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals, Antony Matheus dos Santos, Pablo García, Rodrigo Riquelme o Ez Abde le cierra las puertas en las tres posiciones en que puede desempeñarse. Con contrato hasta 2029, lógicamente, interesa sobremanera al Real Betis que su pupilo siga rindiendo a gran nivel en el Ciudad de Valencia, pues, así, sería más factible una subasta por sus servicios el verano que viene que permitiera, al menos, recuperar los 1,8 millones de euros invertidos para reclutarle y, si es posible, alguna plusvalía. Incluso en su peor momento, el otrora internacional sub 19, que cumplirá 25 años en agosto de este año, recibió propuestas lucrativas de Italia, Bélgica, Francia y Países Bajos, así como alguna de España.

El Levante UD no tiene opción de compra, pero sí un derecho preferente

Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, ESTADIO Deportivo ha podido saber que el contrato de cesión de Iker Losada al Levante UD no incluyó finalmente una opción de compra, a pesar de las intenciones del Real Betis, primero, de que figurara una obligación de adquisición condicionada a la permanencia granota en Primera división. Para acelerar las negociaciones y cumplir el deseo del de Catoira, se concretó su desembarco sin más compromisos añadidos, ni siquiera por acumulación de minutos, partidos u otros datos de rendimiento, pues no hubo acuerdo con la hipotética cantidad. Con todo, parece que se aceptó a última hora que hubiese una especie de derecho de tanteo para la entidad azulgrana, que podría quedarse con el ex del Ferrol en propiedad si iguala una propuesta formal que vayan a aceptar en La Cartuja.