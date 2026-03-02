Dos ofertas por Cömert y la preferencia del central

El central acaba contrato al final de esta temporada con el Valencia CF. El equipo de Mestalla no le ha presentado aún ninguna oferta de renovación a pesar de que es un jugador que tiene mercado y que, de no cambiar su situación, se marchará gratis en el próximo mercado de fichajes de verano

La cuenta atrás para que se defina el futuro de Eray Cömert ha comenzado. El central acaba contrato con el Valencia CF al final de esta temporada y, de momento, poco sabe del club de Mestalla el cual no le ha presentado ninguna oferta de renovación. El suizo, de 28 años, tiene sus preferencias, habiendo llegado a rechazar incluso dos ofertas durante el pasado mercado de fichajes de invierno porque no quería salir del Valencia CF. Decisión que contó con el visto bueno del propio club.

Cömert tuvo ofertas de CA Osasuna y de CSKA Moscú

El Valencia CF le comunicó a Eray Cömert durante el pasado mercado de fichajes de invierno que era partidario de que se quedara en el club para así tener que buscar un jugador más en el mercado. Eso no impidió que el futbolista contara con ofertas, teniendo las opciones de marcharse a CA Osasuna o a CSKA Moscú tal y como ha informado Tribuna Deportiva.

La primera fue rechazada y la segunda es porque el propio futbolista no vio con buenos ojos irse a Rusia debido a la situación geopolítica de ese país, dándole prioridad a querer ayudar al Valencia CF en esta temporada.

Al final, por un lado o por otro, la realidad es que el tiempo le ha dado la razón tanto al Valencia CF como al propio jugador. Cömert ha pasado de no jugar absolutamente nada a ser importante en el último tramo de la temporada, disputando los últimos seis partidos de LaLiga. Esto ha provocado que la percepción de Cömert que tiene claras sus preferencias.

A pesar de no contar con oferta de renovación del Valencia CF, Eray Cömert va a esperar

La situación de Eray Cömert no ha cambiado nada en los últimos días. El Valencia CF no le ha ofrecido la renovación ya que no le ha presentado oferta. El defensa acaba contrato al final de esta temporada y, por tanto, es libre para firmar por el equipo que considere oportuno.

Ofertas tiene Cömert, pero el defensa aún no ha tomado ninguna decisión y prefiere esperar. Básicamente porque el suizo le va a dar prioridad al Valencia CF en donde le gustaría quedarse llegado el caso.

Por el momento, no hay nada hecho y toca esperar unas cuantas semanas más si bien es cierto que el Valencia CF si quiere quedarse con Cömert debería decantarse pronto porque al suizo no le faltan propuestas tal y como se ha visto con las ofertas de CA Osasuna y CSKA Moscú en el mercado de fichajes de invierno.