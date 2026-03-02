El Valencia confirma los peores pronósticos con Julen Agirrezabala: el Athletic Club lo evaluará

El portero, cedido por el Athletic Club durante esta temporada, sufre una lesión en el menisco de su rodilla izquierda y apunta a que se perderá lo que resta de temporada. El guardameta será evaluado en Vitoria para ser evaluado por el médicos del Athletic Club

El final de temporada de Julen Agirrezabala en el Valencia CF está siendo para olvidar. Comenzó como titular indiscutible para el entrenador Carlos Corberán, que exigió su fichaje en verano , pero todo se torció con una lesión muscular hace unas semanas y ahora, cuando estaba a punto de volver, se ha lesionado la rodilla. Un nuevo problema físico que deja bastante visto para sentencia su futuro deportivo ya que todo apunta a que el guardameta no volverá a vestirse de corto en lo que resta de temporada. Julen Agirrezabala será evaluado en Vitoria en las próximas horas por los servicios médicos del Athletic Club.

Se ha complicado la temporada a Julen Agirrezabala que durante el último entrenamiento que ha realizado el Valencia CF se ha dañado el menisco de la rodilla izquierda en una acción fortuita. Una dolencia que le impide estar disponible y por la que puede perderse lo que resta de temporada.

De hecho, el Valencia CF ha informado que el portero se va a desplazar a Vitoria en donde va a ser evaluado por los servicios médicos del Athletic Club, equipo que lo cedió al club de Mestalla, que tomará la decisión sobre cuál es el mejor camino para su recuperación.

De este modo, el Valencia CF, en parte no entra en la recuperación del portero la cual deja en manos del Athletic Club con el que Julen Agirrezabala tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

La realidad es que todo apunta a que el Valencia CF no ejercerá la opción de compra de unos 12 millones de euros que tiene sobre Julen Agirrezabala y que, por tanto, el portero, de 25 años, volverá a las filas del equipo vasco que en verano tendrá que decidir si se queda con el canterano en su plantilla o vuelve a buscarle salida.

No hay que olvidar que en el pasado mercado estival, fue el propio Julen Agirrezabala el que pidió salir por la falta de continuidad que estaba teniendo y por no poderle quitarle minutos a Unai Simón, quien es titular indiscutible.

El parte médico de Julen Agirrezabala que ha proporcionado el Valencia CF

'Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes.

El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria'.