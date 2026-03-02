Copete, operado de la rodilla: tiempo estimado de baja tras pasar por el quirófano

El central del Valencia ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes por la mañana y pasará las próximas horas ingresado a la espera de recibir el alta y comenzar cuanto antes su recuperación

José Copete, central del Valencia, ha sido operado en la mañana de este lunes con éxito de su lesión en la rodilla izquierda, una intervención a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia.

De esta forma, el central che se quedará las próximas horas ingresado en la clínica hospitalaria para controlar su evolución, tal y como ha informado el club en un parte médico y luego será dado de alta para seguir con su recuperación en casa y posteriormente en la ciudad deportiva de Paterna.

El central de Écija sufrió una lesión meniscal durante el encuentro frente al Villarreal del 22 de febrero y ha sido el tercer jugador valencianista que ha pasado por el quirófano esta temporada después de las lesiones de los también defensores Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

El club no ha especificado el tiempo estimado de baja, si bien según la evolución de lesiones similares podría perderse lo que resta de temporada o al menos gran parte de ella.

Corberán pierde a otro central ¿para el resto de la temporada?

De esta forma, se confirma otra mala noticia para Carlos Corberán, que ya perdió a Mouctar Diakhaby para el resto de temporada, motivo por el cual el Valencia aprovechó el mercado de invierno para hacerse con la cesión del central Unai Núñez. Ahora, el técnico che ve como pierde a un segundo central y se queda tan solo con tres jugadores específicos para dicha zona: César Tárrega, Cömert y Unai Núñez.

El regreso de José Copete a los terrenos de juego dependerá de cómo evolucione de su recuperación y en el vestuario valencianista no descartan que el defensa pueda regresar a tiempo para ayudar al equipo en los últimos partidos de la temporada en el mes de mayo, donde el Valencia se medirá a Atlético de Madrid, Athletic, Rayo, Real Sociedad y Barcelona.

El parte médico del Valencia sobre la operación de Copete

En la mañana de hoy, el Valencia ha facilitado el parte médico tras la operación de su jugador y dice así:

El jugador José Copete ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.

El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo.