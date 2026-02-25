Copete hace saltar las alarmas: puede perderse lo que resta de temporada

El central del Valencia acabó el choque de La Cerámica con molestias en su rodilla derecha y hoy se somete a pruebas médicas, si el menisco está dañado podría pasar por quirófano y no jugaría hasta la próxima temporada

José Copete, central del Valencia, podría decir adiós a lo que resta de temporada. El central che sufre una lesión en la rodilla derecha y si el menisco está dañado le podría obligar a pasar por el quirófano lo que le llevaría a perderse lo que resta de temporada.

El futbolista de Écija acabó el derbi frente al Villarreal con molestias pese a jugar todo el encuentro y en las próximas horas será sometido a una revisión en su rodilla derecha, que será clave para determinar si finalmente debe ser intervenido quirúrgicamente o no, lo que le llevaría a no poder jugar de nuevo hasta la pretemporada.

De esta forma, los problemas en defensa para Carlos Corberán no cesan y podría quedarse de nuevo sin otro integrante del centro de la defensa ya que hace tan solo una semanas perdió también hasta final de temporada a Mouctar Diakhaby, motivo por el cual el club che se vio obligado a acudir al mercado de enero para fichar a un central, trayendo Ron Gourlay a Unai Núñez, cedido entonces por el Celta en el Hellas Verona.

Además del central vasco, Corberán contaría también con César Tárrega y Cömert para completar el eje de la zaga hasta final de temporada. Las próximas horas se antojan fundamentales para conocer si finalmente Copete pasa por el quirófano y será baja hasta final de temporada o si optan por otro plan.

Pendientes de Diego López y Lucas Beltrán

En lo que respecta a la sesión de entrenamiento, Carlos Corberán ha seguido con la preparación del choque del próximo domingo frente a Osasuna, a las 16:15 horas, que se disputará en Mestalla.Para dicho encuentro, el técnico sigue apurando para contar con Diego López y Lucas Beltrán. El extremo asturiano se ha probado esta mañana en Paterna trabajando con el grupo y con un aparatoso vendaje en su rodilla izquierda, por lo que parece que intentará forzar para estar en la cita del domingo.

Más dudas ofrece la presencia de Lucas Beltrán. El delantero argentino ha vuelto a trabajar al margen en la sesión de este miércoles, por lo que tiene complicado llegar a tiempo al partido del domingo. Tampoco se han ejercitado con el grupo los lesionados Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby, así como Copete, pendiente de pruebas médicas.

La buena noticia de la sesión la ha dejado Julen Agirrezabala, que ya se ha ejercitado sobre el césped y en lo que supone la recta final de su recuperación.