Valencia y Real Madrid se fijan en la perla del Levante que brilla tras escapar de la guerra de Ucrania

Internacional sub 16 con su país, el joven meta Ihor Galdin, de solo 15 años, llegó a la cantera del club granota poco después de la invasión de Rusia. Desde entonces su progresión ha sido imparable y ahora hay más clubes pendientes, aunque el Levante desea retenerlo con una importante renovación

La historia de Ihor Galdin no es la de cualquier otro joven que despunta en las categorías inferiores de un equipo de elite. En marzo de 2022, poco después de estallar la guerra en Ucrania, este joven portero, que ahora cuenta con 15 años, tuvo que hacer las maletas para escapar junto a su familia del horror que produjo la invasión de Rusia, sin que a día de hoy se haya alcanzado la paz. Gracias a unos conocidos aterrizó en Valencia. Y ahí se cruzó en su camino el Levante.

Quemando etapas en la cantera granota

El club granota lo acogió desde el primer momento y en esos primeros meses ya le ofreció entrenarse en el Alevín A del Patacona, su escuela conveniada. Pero pronto demostró sus grandes cualidades bajo palos para ir quemando etapas a velocidad de vértigo. Así, ya en la 22/23 contó con ficha en el Infantil B y la siguiente dio el salto a Autonómica con el Infantil A, donde firmó 22 victorias en 22 partidos jugados.

Eso hizo que el Levante le ofreciera ya su primer contrato de cara a la campaña 23/24, en la que brilló a la postre con el Cadete A en Preferente, ejercitándose también con un Juvenil B con el viene jugando esta campaña aun siendo todavía cadete. Por ello, desde hace meses se viene apuntando que la idea es ofrecerle una importante renovación, pues se trata de un cancerbero muy bien considerado por los técnicos.

De ser portero por casualidad a ser tentado por Dinamo de Kiev y Shaktar Donetsk

Pero como suele suceder en estos casos, hay más ojos fuera de Buñol que también están atentos a la evolución de un chico que fue portero por casualidad. Fue con 6 años cuando llegó tarde a un entrenamiento y lo mandaron a ponerse en la meta como 'castigo'. Pero su desempeño fue tan espectacular que ya nunca cambió de posición, dando sus primeros pasos en el FC Chornomorets de Odesa.

Además, Galdin pasó por la escuela del Dinamo de Kiev y tuvo una oferta del Shaktar Donetsk poco antes de estallar la guerra. Estaba dispuesto a marcharse a alguno de los dos grandes de su país. Pero todo cambió cuando comenzaron a caer las bombas sobre Ucrania y ahora se siente muy agradecido al Levante y a la ciudad de Valencia, donde se siente plenamente integrado. Tanto es así que incluso ha jugado con la Selección Valenciana sub 14 y sub 16. Pero lo que ha acabado de colocarlo en el escaparate es la llamada de la selección de Ucrania sub 16, con la que ya suma tres partidos. El último de ellos, sin ir más lejos, a finales de enero, en torneo amistoso disputado en Turquía.

El Levante, obligado a mover ficha

Con grandes reflejos y un buen juego de pies, no es de extrañar que haya equipos interesados en su situación, apuntando el diario As que tanto el Valencia como el Real Madrid le siguen de cerca y no descartan lanzarse a por su fichaje. Un serio interés que obligará al Levante a mover ficha si quiere retener a un cancerbero que mide 189 centímetros de altura y en el que hay depositadas muchas esperanzas de futuro.