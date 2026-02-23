Los audios del VAR que corrigieron a Gil Manzano en el Villarreal - Valencia: "La rodilla se la lleva a Sadiq..."

La RFEF ha publicado las dos conversaciones en que el árbitro extremeño fue corregido desde la Sala VOR por Del Cerro Grande, teniendo que revisar los dos penaltis en la pantalla a pie de campo

En el derbi entre el Villarreal y el Valencia tuvo especial protagonismo el VAR. El colegiado del encuentro, el extremeño Jesús Gil Manzano, tuvo que ser llamado en dos ocasiones para revisar dos posibles penaltis que el árbitro no señaló sobre el campo y que, tras verlo revisado en la pantalla, acabó decretando el punto de penalti.

De esta forma, Carlos del Cerro Grande, su compañero en la Sala VOR, tuvo que corregir en las dos acciones polémicas más importantes del partido, de las que ahora la Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los audios entre ambos colegiados.

El primero de ellos fue un penalti cometido por Luiz Júnior sobre Umar Sadiq en el minuto 22 de partidos cuando el delantero che intentaba finalizar la jugada.

Así fue la conversación del penalti sobre Sadiq

Del Cerro Grande: "Jesús, te recomiendo una revisión por un potencial penalti. Estate tranquilo, Jesús. Te voy a mostrar como el portero nunca juega balón. Es Sadiq el que juega el balón y el portero en su afán de jugar el balón, a nuestro juicio, derriba a Sadiq".Gil Manzano: "Sí, la rodilla se la lleva a Sadiq. Para mí es un SPA, no voy a amonestar, me voy a ir con tarjeta amarilla. Mantenemos la tarjeta amarilla al futbolista por el codazo".

Del Cerro Grande: "De acuerdo, confirmado".

Tras señalar el punto de penalti, Ramazani asumió la responsabilidad y puso momentáneamente por delante al Valencia.

El segundo penalti llegó en el tiempo añadido de la primera parte. Nicolás Pépé ponía un centro al área y el balón daba en la mano de Largie Ramazani dentro del área. En un primer momento Gil Manzano dejó seguir la acción pero fue nuevamente llamado desde la Sala VOR y cambiando su criterio.

Así fue la conversación del penalti de Ramazani

Del Cerro Grande: "Jesús, te recomiendo una revisión por un potencial penalti por manos. Mira, Jesús, es el punto de contacto. A nuestro juicio el brazo está extendido. Te lo voy a dejar en dinámica para que lo veas".

Gil Manzano: "Perfecto. Dame la toma del punto contacto y la del 16 para ver si está dentro.... Efectivamente, está dentro. Me voy a ir con penalti y sin tarjeta".Del Cerro Grande: "De acuerdo, Jesús".

En este caso, fue el amarillo Pape Gueye el que lanzó el penalti, que a la postre sería clave para dar el triunfo al Villarreal.