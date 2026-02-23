Guido Rodríguez tras la derrota del Valencia ante el Villarreal: "Queda la bronca"

El debut como titular del centrocampista del Valencia quedó empañado por la derrota ante el Villarreal, lo que provoca "bronca" tanto en Guido Rodríguez como en la plantilla che

El Valencia sigue estancado en la parte baja de la clasificación y el descenso amenaza al cuadro che que vuelve a sumar una derrota más, en esta ocasión ante el Villarreal en La Cerámica. Los valencianos lucharon hasta el final, pero el esfuerzo no fue suficiente. La noticia positiva del club de Mestalla es el debut como titular de Guido Rodríguez, aunque la derrota amargó la noche al argentino que sigue trabajando buscando su mejor versión en busca de ir al Mundial. Tras el encuentro, Guido Rodríguez declaró que le "queda la bronca" tras no haber podido sacar algo positivo de su visita a La Cerámica.

Guido Rodríguez en su debut como titular con el Valencia: "Queda la bronca"

Tras el encuentro, Guido Rodríguez habló con los medios del club para analizar la derrota y su debut en el once titular de Carlos Corberán. "Tuvimos ocasiones y lo intentamos. Tratamos de imponer el control. Queda la bronca. Ellos tuvieron más control en la primera mitad, nosotros en la segunda. Nos faltó corregir. La verdad es que lo intentamos hasta el final. Nos molesta no haber logrado el empate. Hay que pasar la bronca hoy y mañana pensar en el próximo partido", comenzaba diciendo el jugador. "Contento de poder jugar desde el inicio, de poder sumar más minutos. Me he sentido bien trabajando para el equipo y esto va a ir cada vez a más y las cosas van a ir bien", recalcó el centrocampista del Valencia que señala que a la plantilla le toca pasar página para seguir trabajando en conseguir el objetivo de la permanencia. "Vienen dos encuentros muy importantes en nuestro estadio, con nuestra afición. Es muy importante hacernos fuertes y estar juntos como hasta ahora. Lo vamos a sacar todos juntos, estoy convencido. Necesitamos de todos para tirar hacia delante".

Copete: "Me quedo con la actitud del equipo"

Quién también habló tras el partido fue Copete, que al igual que Guido, señala que el Valencia debe ponerse en pie tras el golpe que le han asestado para seguir creyendo en mantener la categoría, mientras que el descenso acecha a los valencianos. "Me quedo con la actitud del equipo, hemos llevado al Villarreal a su campo propio. Queda mucho, vamos a recuperar que tenemos un siguiente partido importante y vamos a por ello”, señaló. "Me intento quedar con lo positivo, en la segunda parte hemos dominado más, hemos estado concentrado en las contras que el Villarreal es un equipo muy fuerte y apenas nos han generado, hemos tenido un par, pero no las hemos aprovechado”, analizó en declaraciones a Movistar.