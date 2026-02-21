Dudosos y descartados por lesión o sanción del Betis para El Gran Derbi del 1 de marzo

Sólo Valentín Gómez de los dos apercibidos (el otro era el 'Chimy' Ávila) vio amarilla ante el Rayo; de los tres lesionados de larga duración, ninguno llega

A falta de que transcurran las horas y se compruebe si las típicas contusiones y sobrecargas pasan o no a mayores, el Real Betis sólo tiene que lamentar con vistas a El Gran Derbi de la próxima jornada, fijado para las 18:00 horas del domingo 1 de marzo en el Estadio de La Cartuja, la baja por sanción de Valentín Gómez, que vio la quinta amarilla de su ciclo por una dura pero inevitable entrada con la plancha por delante al tobillo de Andrei Ratiu. Y suerte que se quedó en eso, pues las repeticiones se revisaron tanto por si la entrada era merecedora de roja directa como por si se había producido sobre la línea del área y, por tanto, dentro, aunque Martínez Munuera no señaló ni lo uno ni lo otro (penalti).

Se salvó el 'Chimy' Ávila, que ni siquiera tuvo minutos en su retorno a la lista tras lesión, por lo que seguirá amenazado de suspensión ante el Sevilla FC si le toca jugar. Están descartados los tres lesionados de larga duración, especialmente Giovani Lo Celso, porque, aunque Isco Alarcón y Sofyan Amrabat podrían iniciar la semana entrante sus ejercicios sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, no llegarán en ningún caso a estar disponibles en el duelo de la máxima rivalidad hispalense. Además de ellos, hay dos serias dudas para la cita, pues tanto Cédric Bakambu como Aitor Ruibal tuvieron que retirarse por molestias.

Según las primeras exploraciones, que deberán confirmarse entre el domingo y el lunes con pruebas más exhaustivas, el carrilero diestro sufre una contractura a la altura de la cadera izquierda, por lo que habrá que vigilar su evolución, mientras que el delantero congoleño pidió no salir tras el descanso por una contusión en el muslo que le impedía acelerar. Ninguna de las dos dolencias se antoja grave ni incapacitante, por lo que, tras unos días de fisioterapia, siempre y cuando las respectivas resonancias no muestren daño óseo o muscular de consideración, podrán estar en el próximo partido (ya se verá si para volver a ser titulares o no).

Pendientes de la pléyade de apercibidos del Sevilla en Getafe

Por su parte, el Sevilla FC visita a las 14:00 horas de este domingo 22 de febrero al Getafe CF con las bajas seguras por lesión de Rubén Vargas, Marcao Teixeira, Joaquín Martínez 'Oso' y Andrés Castrín, quienes tienen harto complicado llegar al derbi contra el Betis. Si acaso el central gallego o el carrilero alicantino tienen una mínima opción. En el capítulo de sancionados, Juanlu Sánchez cumplirá en el Coliseum y volverá para el duelo cainita, mientras que a Joan Jordán le quedará otro partido y está descartado para La Cartuja. Además, hasta cinco futbolistas (César Azpilicueta, José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou y Lucien Agoumé) están apercibidos.