Osasuna - Real Madrid, en directo el partido de la Liga EA Sports en vivo online

Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 25 entre Osasuna y Real Madrid desde El Sadar...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en un par de horas en El Sadar entre Osasuna y Real Madrid...

A la espera de conocer los onces que salgan de inicio, aquí os dejamos el análisis de los posibles onces que pueden sacar tanto Lisci como Arbeloa en la tarde de hoy, por nuestro compañero Carlos Gil.

El Real Madrid defiende el liderato esta tarde en Pamplona tres recuperarlo la pasada jornada con la derrota del Barcelona en Girona. Para retenerlo una jornada más el conjunto de Álvaro Arbeloa deberá vender en El Sadar y deberá conseguirlo con las bajas de Dean Huijsen en defensa pero con el mismo once que en Da Luz frente al Benfica.

Por su parte, el conjunto dirigido por Alessio Lisci atraviesa su mejor racha del curso. Cinco jornadas consecutivas sumando (tres victorias y dos empates) han disparado la ilusión de una afición que ha visto cómo su equipo ha abierto brecha con la zona de descenso y empieza a mirar hacia cotas más ambiciosas. Con todas las piezas disponibles, Lisci maneja variantes interesantes. En uno de los puestos más abiertos, Raúl Moro y Rubén García se disputan un lugar en el once. El primero aporta verticalidad, desborde y llegada, mientras que el segundo suma equilibrio y un notable compromiso defensivo sin renunciar a la calidad en los metros finales.

También será una cita especial para Víctor Muñoz, que tendrá una gran oportunidad frente a su exequipo. Con cuatro goles en 24 encuentros, el atacante ha dejado destellos de su talento: velocidad, imaginación y capacidad para romper líneas al servicio del colectivo.