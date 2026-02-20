Arbeloa lanza un mensaje a la UEFA en apoyo a Vinicius: "Tenemos hoy una oportunidad muy buena para marcar un antes y un después"

El entrenador del Real Madrid, en la previa del partido contra Osasuna en El Sadar, se abrió para explicar sus sensaciones tras el presunto insulto racista de Prestianni al extremo brasileño en el encuentro ante el Benfica del pasado miércoles

El Real Madrid visita mañana a Osasuna en El Sadar, en un nuevo choque de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco pretende prolongar la racha en el campeonato doméstico, donde no pierden desde el pasado siete de diciembre. Por ello, como viene siendo habitual, Arbeloa compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro contra los de Alessio Lisci. Además, el técnico salmantino habló abiertamente sobre el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius en el partido del pasado martes ante el Benfica en el Da Luz.

Arbeloa explica cómo se encuentra Vinicius tras lo ocurrido ante el Benfica

En primer lugar, Arbeloa explicó sus sensaciones antes de visitar a Osasuna: "Llevan dos meses sin perder en su campo, un equipo que llega en una grandísima dinámica. Todos sabemos lo complicado que es siempre el Sadar para el Real Madrid, yo lo he vivido también, creo que eso lo he ganado una de las muchas veces que he visitado Pamplona. Así que somos muy conscientes de la dura batalla que tenemos mañana por delante, la dificultad del partido, del nivel del rival, del gran trabajo que está haciendo el entrenador. Y vamos a prepararlo de la mejor manera, sabiendo que los tres puntos de mañana son importantísimos".

Por otra parte, Arbeloa, como en prácticamente toda la rueda de prensa, fue preguntado por Vinicius y su estado tras lo ocurrido ante el Benfica: "Vinicius ha estado triste, como hemos estado todos, y sobre todo muy indignado por lo que pasó el martes pasado. Evidentemente es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más, es un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Y creo que tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo."

Arbeloa alaba la actitud de los jugadores del Real Madrid con Vinicius

En este sentido, Arbeloa, que mañana se verá con un Alessio Lisci que analizó por su parte el choque de mañana, confirmó que Vinicius fue el que quiso seguir disputando el encuentro contra el Benfica: "Fue decisión de Vinicius el volver al campo y seguir jugando. Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro, uno detrás de otro. Mira, para mí hay algo que le he dicho a los jugadores. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. ¿Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento? ¿Cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando? Y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos. Es que no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero, que están así unidos y que luchan todos juntos."

Además, Arbeloa valoró la posible sanción a Prestianni tras el presunto acto racista: "No me compete a mí. Evidentemente no es mi lugar ni mi posición saber cómo tiene que reaccionar la UEFA. Evidentemente sí que creo que tiene que haber una sanción y un castigo, sobre todo porque no queremos que vuelva a ocurrir. Y, como he dicho antes, creo que tenemos hoy una oportunidad muy buena para marcar un antes y un después. Creo que para mí es lo más importante de todo lo que ha pasado, que esto marque un antes y un después en el mundo del fútbol. Y a partir de aquí tendrá que ser la UEFA, los diferentes organismos, pero también nosotros cómo reaccionamos como sociedad ante un acto así. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero hay cosas que son intolerables y lo que vivimos el pasado martes lo es."