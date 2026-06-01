Rodri Hernández y el interés del Real Madrid: "Entiendo el ruido, ya se verá después del Mundial"

El jugador del Manchester City, concentrado con la selección española, prefiere aparcar el asunto y señala que no va a dedicar su tiempo a eso en estos momentos

Rodri Hernández se encuentra estos días concentrado con la selección española aunque su nombre también ha saltado a primera escena como futurible del Real Madrid. El jugador del Manchester City ha sido vinculado a la candidatura de Enrique Riquelme, que concurre el próximo 7 de junio ante Florentino Pérez en unas elecciones históricas 20 años después.

Un asunto por el que ha sido preguntado el propio Rodri Hernández en la concentración de la selección española. "Entiendo el ruido, pero no voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya se verá después del Mundial", ha asegurado el que fuera Balón de Oro en 2024 que no ha querido entrar en detalles y quiere centrarse en la cita con la selección española.

Con templanza, Rodri ha dejado claro que ahora entiende que se pueda hablar del asunto pero no ha querido pronunciarse. "Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder en la selección. Ese es mi camino", ha expresado el jugador del Manchester City en palabras en el Media Day que la selección española celebra este lunes.

Las palabras de Enrique Riquelme sobre Rodri

La vinculación entre el Real Madrid y un interés por Rodri ha aparecido en alguna ocasión, aunque ha tomado actualidad con la candidatura de Enrique Riquelme. "Estos días seguiremos dando nombres, tanto del cuerpo técnico que nos acompañe, en todos los niveles, y nombres de la parte deportiva, de grandes jugadores. Puedo adelantar que el próximo miércoles daremos una de las grandes estrellas de futbolistas dentro de nuestra candidatura", decía el empresario en un primer momento en la Cadena Cope.

Posteriormente era repreguntado por Rodri Hernández. "Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid", contestaba Riquelme, alimentando así más una posible relación entre las partes. El futbolista entra en su último año de contrato con el Manchester City.

Claves electorales del 7 de junio

Habrá que esperar para saber el recorrido que tiene este interés, especialmente una vez se conozca el nombre del ganador de las elecciones que se celebran el domingo 7 de junio en el Pabellón de Valdebebas. Por primera vez en 20 años concurran dos candidaturas y Enrique Riquelme quiere desbancar de la presidencia a Florentino Pérez, que no ha tenido rival hasta ahora.

Los nombres de los jugadores y entrenadores siempre son cartas a jugar por parte de los candidatos. Enrique Riquelme habló días atrás del fichaje de un gran centrocampista español y de un crack extranjero. Otro de los asuntos sobre la mesa es el nombre del entrenador, que días atrás se especuló con Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

En la idea de Enrique Riquelme entra, entre otras cuestiones, dar mayor peso al producto nacional en la plantilla del Real Madrid. Por ejemplo hace unos días Luis de la Fuente daba la lista de convocados para el Mundial y no había ningún español entre los 26 elegidos para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Un asunto que el empresario alicantino quiere hacer variar y ahora se especula con el nombre de Rodri Hernández.