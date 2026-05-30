Enrique Riquelme promete el fichaje de Rodri para el Real Madrid

El empresario español promete el fichaje de Rodri en caso de que gane las elecciones a presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha asegurado que Rodri jugará en el conjunto blanco en el caso de que sea elegido presidente de la entidad madrileña. Así lo ha desvelado el propio empresario español que sigue haciendo campaña para destronar a Florentino Pérez. Enrique Riquelme ya anunció que tenía atados dos fichajes de cara al verano y ha desvelado que el jugador del Manchester City es uno de los platos fuertes de su candidatura.

"Estos días seguiremos dando nombres, tanto del cuerpo técnico que nos acompañe, en todos los niveles, y nombres de la parte deportiva, de grandes jugadores. Puedo adelantar que el próximo miércoles daremos una de las grandes estrellas de futbolistas dentro de nuestra candidatura", señaló Riquelme en un acto con representantes de peñas y socios del club en Málaga. Pero el empresario español no ha esperado al miércoles y, en el programa Tiempo de Juego de la Cope, ha subrayado que Rodri es uno de los dos nombres que tiene apuntados en su lista. "Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid", ha sentenciado. Enrique Riquelme, de esta forma, quiere poner fin a la falta de jugadores del Real Madrid en la Selección española.

Enrique Riquelme insiste con el debate frente a Florentino Pérez

En otro orden de cosas, Enrique Riquelme, que atendió a los medios este sábado en un hotel de la capital malagueña a la misma hora que se disputaba la prórroga de la final de la Champions League en Budapest, también reconoció sentirse "sorprendido" de que Florentino Pérez no aceptara su propuesta de tener un debate. "Lo respeto, pero si no está preparado para debatir, ¿Sí está preparado para liderar el club? Es sano que después de veinte años se pueda debatir. Hay que proponer un club para los próximos cuatro años y los siguientes, ¿Qué va a ser el Real Madrid en 2040, qué club queremos? Ese debate creo que, independientemente de las elecciones, es bueno para los socios", añadió.

"No estoy pidiendo el voto para mí de manera diaria, simplemente estoy poniendo propuestas y se tendrán que votar esas propuestas. El problema es que solamente vienen propuestas por un lado. La candidatura del presidente, en este caso, del candidato Pérez, solo habla de mí. Su candidatura soy yo y de una manera que creo que no es la adecuada", comentó sobre las últimas intervenciones de Florentino Pérez. "Tampoco se lo tengo en cuenta al presidente y candidato Pérez" después de "tantos años de presidencia y muchas cosas muy buenas que ha hecho, que no se van a emborronar por dos malas conferencias", agregó.