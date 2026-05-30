Martín Landaluce - Juan Manuel Cerúndolo: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Landaluce en Roland Garros 2026

Martín Landaluce y Juan Manuel Cerúndolo se cruzan en tercera ronda de Roland Garros con el premio de los octavos de final en juego

Martín Landaluce y Juan Manuel Cerúndolo se juegan este sábado el pase a octavos de final de la edición 2026 de Roland Garros por una parte del cuadro que ha quedado muy abierta por la eliminación de Jannik Sinner a manos, precisamente, del argentino.

Landaluce esperaba enfrentarse al italiano en tercera ronda, pero, en cambio, tendrá que hacerlo con el joven argentino, quien supo aprovechar a la perfección la 'pájara' del de San Cándido y no perdonó.

Landaluce, por su parte, remontó un partido que parecía imposible ante el checo Vit Kopriva y se llevó su segundo partido a cinco sets en apenas tres días en un Grand Slam.

El tenista madrileño no pareció acusar el esfuerzo ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo y llegó más fresco al final del partido que Kopriva, que acabó entregando el último set por 6-0.

"En partidos que me están pegando una paliza, que estoy jugando mal, sigo animándome, buscando a mi equipo para coger energía, cualquier cosa para ver si puedo rascar algo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y hoy las he intentado todas y cuando ves que hay resultados es una inmensa alegría", señalaba Martín Landaluce nada más acceder a tercera ronda, al tiempo que reconocía conocer bien al menor de los Cerúndolo.

"Hemos entrenado juntos algunas veces y en estas condiciones, sé que será difícil y que tendré que sacar lo mejor de mi mismo", añadió el tenista madrileño.

¿A qué hora se juega el Martín Landaluce - Juan Manuel Cerúndolo?

El partido entre Martín Landaluce y Juan Manuel Cerúndolo correspondiente a la tercera ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este sábado 30 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 7, tras el encuentro que disputen la rusa Diana Shnaider y la ucraniana Oleksandra Oliynykova, que empieza a las 12:00 horas -hora peninsular española-. En el horario está previsto como no antes de las 13:30 horas, por lo que en caso de que el otro duelo acabe antes, arrancará a esa hora.

Dónde ver por TV y online el partido de Martín Landaluce en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.