Rafa Jódar está imparable, gana en cinco set y asegura un español en cuartos de Roland Garros

El tenista madrileño remonta ante Alex Michelsen y le derrota en cinco sets para vérselas con Pablo Carreño

Rafa Jódar completó la gran jornada del tenis español en Roland Garros y tras el triunfo de Pablo Carreño ante Tirante, se citó con el asturiano en octavos de final y entre ambos aseguraron la presencia de un tenista español entre los ocho mejores del segundo Grand Slam de la temporada.

En el año en el que faltaba Carlos Alcaraz y se veía un panorama muy negro para el tenis español, los jóvenes están ilusionando con sus hazañas. Martín Landaluce ya lleva dos victorias en cinco sets y mañana se jugará el pase ante Juanma Cerúndolo. Y su amigo Rafa Jódar le ha imitado tras remontar un durísimo partido ante Alex Michelsen, que se ha ido a las 4 horas y 16 minutos y que acabó resolviéndose por 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3.

El partido pudo haber acabado antes, pero la bisoñez pasó factura a un Jódar que tuvo varias ocasiones para haber encarrilado previamente el duelo, pero que siempre se encontró con la presión de su rival y sólo al final aprendió a salir de ella.

En el primer set, por dos veces, estuvo con 'break' arriba. Y no lo pudo consolidar. Aunque, por fortuna para él, logró remontar en el 'tie break' y tomar ventaja tras siete puntos consecutivos.

La situación se repitió en la segunda manga. Aunque de manera más dolorosa. Jódar, tras varias opciones, logró romper el saque de su rival en el undécimo juego y, cuando sacaba para ganar el set y ponerse 2-0, perdió fácil su saque. Y Michelsen aprovechó la inercia para llevarse el set en el 'tie break'.

Jódar sólo se 'fue' un momento y casi le cuesta el partido

Esta pérdida sí afectó mentalmente al madrileño, que por algunos minutos se le vio cohibido y su rival supo aprovecharlo. Muy agresivo todo el partido, el californiano rompió nada más salir de vestuarios y no sólo consolidó, sino que se fue al primer descanso de ese tercer set con un nuevo 'break' en el bolsillo. Jódar reaccionó y recuperó uno de los saques, pero no pudo hacerlo con los dos y se vio dos sets a uno abajo.

Sin embargo, ya había dejado atrás esas dudas del principio de set. Al madrileño se le veía con confianza y cada vez más suelto, mientras que a Michelsen le costaba cada vez más meter presión como había hecho al principio.

Pese a todo, el americano era un peligro al resto y eso mantenía en tensión al español en todo momento. Jódar no sólo aguantó, sino que empezó a tener oportunidades de rotura que no aprovechaba. Aprovechó una, pero fue en el momento clave y le permitió llevar el duelo al quinto set.

Alex Michelsen, tocado y hundido

Alex Michelsen no estaba bien. Había pedido ayuda médica por unos dolores en la espalda y ni sacaba tan fuerte ni era tan efectivo como antes. Mientras, Jódar al fin había aprendido lo que tenía que hacer: mover a su rival, buscar su revés y forzar que se la jugase en inferioridad. La realidad es que a estas alturas Michelsen se la jugaba siempre y acortaba los puntos, y eso también suele propiciar más errores que aciertos.

El madrileño rompió en el primer juego y tuvo, en los dos siguientes saques de Michelsen, opciones para haber puesto un resultado más claro. No lo logró y dio la oportunidad a su rival de volver a entrar en el partido.

Lo hizo a la primera oportunidad que tuvo, en un sexto juego que hizo temerse lo peor a los aficionados españoles. Pero Rafa Jódar, con una veteranía impropia de sus 19 años, ni se inmutó. siguió a los suyo, volvió a tener una opción de rotura por cuarto juego seguido y le devolvió el 'break' a su rival.

No se conformó con eso porque, con 5-3, aún le quedaba un turno de servicio a Michelsen y ahí, el madrileño volvió a contar con su 16ª bola de 'break', que fue la que le dio el triunfo final.

Este domingo, Carreño y Jódar vivirán un duelo generacional en Roland Garros. Gane quien gane lo seguro es que vencerá el tenis español.