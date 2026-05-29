Las polémicas palabras de Vallejo contra la juez árbitro por no controlar al público francés: "Estos partidos debe arbitrarlos un hombre..."

El tenista paraguayo vio cómo el joven Moïse Kouamé le remontaba el último set en Roland Garros con la ayuda de un público francés enloquecido

Francia está ilusionada con el joven de 17 años Moïse Kouamé. El joven tenista galo ha levantado la moral de un país que lleva 43 años sin ver ganar a un compatriota en el cuadro masculino de Roland Garros y que se había llevado la frustración el día anterior a comenzar esta edición del Grand Slam parisino después de Arthur Fills anunciara su retirada.

Kouamé ganó en 4 horas y 56 minutos por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8) ante el paraguayo Daniel Vallejo, que remontó tras perder los dos primeros sets e iba ganando claramente en el último antes de la reacción final del tenista local.

Vallejo no se tomó bien la derrota y acusó a la juez árbitro de haber permitido la presión que ejerció el público. Hasta el punto de decir unas polémicas declaraciones que le pueden pasar factura.

"El 90% de la responsabilidad de que haya perdido es del público", advertía el tenista paraguayo, quien, por un lado, no cargó contra el público por animar en exceso, sino a la juez árbitro por haber permitido que afectara al desarrollo del encuentro.

Vallejo ganaba 5-2 el quinto set ante Kouamé

"Ya estaba el partido en mis manos y el saca cinco o seis golpes en el quinto set. Es difícil jugar con este público, sinceramente creo que ahí estuvo la diferencia. Nunca había vivido un ambiente así en toda mi vida. En cada punto la grada gritaba muchísimo y también tienes que responder emocionalmente a eso", añadía un vallejo que cree que, en ese momento, tenía a su rival "entregado".

"Fue una batalla muy dura. Felicidades a él porque siguió luchando hasta el final y mereció la victoria. Tuvo un público increíble detrás y, sinceramente, creo que esa fue la clave para que siguiera vivo en el partido. Cuando estaba 5-2 arriba en el quinto set, sinceramente creo que él ya estaba bastante caído. Pero el público empezó a volverse completamente loco y cada punto parecía una eliminatoria de Copa Davis. Gracias a eso volvió a levantarse y empezó a jugar increíblemente", narraba el paraguayo. "El público influyó al cien por cien. Si este partido se jugaba en otra ciudad, él perdía seguro. Estaba 6-3, 6-2, 5-2 arriba y físicamente me sentía muy bien para cerrar el partido", afirmaba sobre los tres últimos sets.

El tenista paraguayo, indignado con la juez árbitro

El tenista suramericano fue muy duro con la juez árbitro. "Ya se sabe como es el público francés, quiere que ganen sus jugadores. Es una pena que el árbitro no haya podido saber controlarlo con más autoridad. Creo que la situación se desbordó y el árbitro no hizo nada por cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera (...) Estos partidos debe arbitrarlos un hombre. Es muy difícil que una mujer tenga la fortaleza para ir contra un público tan intenso", sentenciaba Vallejo, que ha recibido muchas críticas por ello.

Lo único positivo que saca Vallejo es que fue capaz de remontar dos sets en contra y llegar bien al quinto, aunque luego sufriera la remontada final. "Fue mi primera experiencia en un partido a cinco sets y demostré que puedo afrontarlo bien, por encima de las cinco horas. Para la próxima vez ya sé que puedo afrontar el nivel mental y físico de este tipo de partidos", concluía el jugador paraguayo.