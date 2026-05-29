Carlos Alcaraz gana a Jannik Sinner dentro y fuera de la pista

El tenista murciano aparece por primera vez en la lista Forbes de los deportistas menores de 25 años que más dinero ganan y está por delante del italiano

Jannik Sinner daba la campanada este jueves en Roland Garros tras caer derrotado ante Juan Manuel Cerúndolo en un partido que dominaba por 6-3, 6-2 y 5-1. Un problema físico le hizo bajar su rendimiento y el argentino lo aprovechó para darle la vuelta al partido y lograr la gran sorpresa del año.

Hasta ese momento, Sinner sólo había perdido dos partidos en la presente temporada: frente a Djokovic en el Open de Australia y ante Mensik en Doha. Desde entonces, mediados de febrero, no perdía el italiano, que ha ganado los cinco Master 1.000 que se han jugado y acumulaba 30 victorias consecutivas.

Eso, unido a la lesión de Carlos Alcaraz, no sólo le ha permitido recuperar el número uno, sino que ya saca 3.000 puntos al murciano, que podrían ir a más si llega a las últimas rondas en Wimbledon, ya que Alcaraz no va a jugar tampoco el torneo londinense por la lesión de muñeca que le ha hecho perderse casi toda la gira de tierra batida.

Pese a todo, el tenista español está por delante de él en otra lista, la lista Forbes de los deportistas menores de 25 años que más dinero ganan y en la que Carlos Alcaraz ocupa la tercera posición.

Alcaraz gana más que Sinner dentro y fuera de la pista

Esta semana se ha publicado la actualización de esta lista y, en ella, Alcaraz saca cuatro puestos al italiano, que gana muchos millones, pero no tiene tanta popularidad como se ha ganado un Alcaraz que, además, éste ha ganado tres de los cuatro últimos Grand Slam, lo que le hace estar ligeramente por delante, también, en ganancias deportivas.

Carlos Alcaraz aparece como tercero de la lista de jugadores que más ingresas, con 61,5 millones de dólares. Tanto él como Sinner, así como la estrella de los Pistons Cade Cunningham, es la primera vez que a aparecen en la lista y lo hacen en puestos destacados de la clasificación.

El líder de la lista es un Haaland que también está el 19º en la lista de Forbes de 2026 de los deportistas mejor pagados en general. Una lista, esta última, que encabeza Cristino Ronaldo, seguido por Saúl Canelo Álvarez y Leo Messi.

El Top 5 lo completan los baloncestistas norteamericanos Anthony Edwards (Timberwolves) y el mencionado Cade Cunningham (Pistons) y el futbolista del Real Madrid Vinicius Junior.

Los deportistas de 25 años o menos mejor pagado del mundo

1. Erling Haaland (NOR): 80 millones de dólares. Deorte: Fútbol. (En el campo: 60 millones de dólares | Fuera del campo: 20 millones de dólares)

2. Anthony Edwards (USA): 69 millones de dólares. Deporte: Baloncesto (En la pista: 46 millones de dólares | Fuera del campo: 23 millones de dólares)

3. Carlos Alcaraz (ESP): 61,5 millones de dólares. Deporte: Tenis (En la pista: 23,5 millones de dólares | Fuera de la pista: 38 millones de dólares)

4. Vinicius Jr. (BRA): 60 millones de dólares. Deporte: Fútbol (En el campo: 40 millones de dólares | Fuera del campo: 20 millones de dólares)

5. Cade Cunningham (USA): 58,6 millones de dólares. Deporte: Baloncesto (En el campo: 46,6 millones de dólare | Fuera del campo: 12 millones de dólares)

6. Jannik Sinner (ITA): 54,6 millones de dólares. Deporte: Tenis (En la pista: 22,6 millones de dólares | Fuera de la pista: 32 millones de dólares)