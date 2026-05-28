Un golpe de calor provoca el petardazo de Jannik Sinner en Roland Garros

El número 1 del mundo estaba dominando tranquilamente ante Manuel Cerúndolo cuando la dura climatología se la ha jugado hasta el punto de quedar eliminado cuando lo tenía prácticamente ganado

El sorpresón de Roland Garros ya es un hecho consumado. Si Jannik Sinner se las prometía felices de cara a conquistar el primer Roland Garros de su carrera, finalmente tal posibilidad ha saltado por los aires por un golpe de calor que le ha dejado sin respuesta; tanto es así que ha pasado de tener prácticamente ganado su partido ante Manuel Cerúndolo a terminar perdiéndolo en cinco sets.

Pese a los esfuerzos por seguir sobre el parqué, el apagón del número 1 del mundo fue inevitable. En la tercera manga, la cual dominaba por 5-1, perdió hasta 15 puntos consecutivos hasta ver volar tal manga. En las dos siguientes tampoco pudo reaccionar. He aquí el último punto del partido, el cual se cerró con un marcador de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6. Sí, de los últimos 20 juegos el italiano ha perdido 18...

Sinner acabó el partido de forma agónica, uno que supone el fin a una racha de 30 victorias consecutivas, ahora rota por las fuertes temperaturas que azotan París. Hablamos de calor sí, pero también de lo que parecían molestias en la cadera, ya que si bien en el momento en el que empezó a sentirse mal la temperatura era muy elevada, no es menos cierto que al comenzar el choque era más agradable.

El desarrollo de la debacle de Jannik Sinner

Ya sintiéndose mal Sinner, los puntos iban cayendo del lado del argentino, que por vez primera arrebató el servicio del número 1, lo que colocó el choque en 5-4, con 0-40 a favor de Cerúndolo. En ese momento Sinner habló con la jueza y le dijo que necesitaba un parón. El italiano ingresó en el vestuario acompañado de su cuerpo médico y reapareció varios minutos más tarde, pero visiblemente afectado en su físico.

El argentino mantuvo el ritmo, consciente de que los problemas de su rival le otorgaban la oportunidad de reengancharse a un duelo que minutos antes parecía imposible y con esa fe, ante un rival que a duras penas deambulaba por la pista, se anotó el tercer parcial. Sinner volvió al vestuario mientras Cerúndolo trataba de mantener la tensión. Salvo algún chispazo de genio, el italiano erraba inerte por la tierra batida, a merced del rival. Tiró el set y lo fio todo a recuperarse en el quinto, pero no pudo ser.

Desaprovecha la ausencia de Carlos Alcaraz

El italiano, que el año pasado perdió la final tras desperdiciar tres bolas de partido contra Alcaraz, parecía lanzado a la victoria, que nadie ponía en duda esta temporada en ausencia del español. Ni el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, que todavía no ha sumado ningún Grand Slam, ni el serbio Novak Djokovic, que busca el 25 a sus 39 años, parecían en condiciones de rivalizar con el italiano. Y no ha sido el tenis el que lo ha tumbado, sino la climatología.

Ahora Cerúndolo se convierte en el tercer argentino en tercera ronda, tras Thiago Tirante y Solana Sierra. El argentino se medirá al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce, 69 del mundo, y el checo Vit Kopriva, 66.