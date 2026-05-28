Martín Landaluce - Vit Kopriva en directo | Partido de segunda ronda de Roland Garros 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Martín Landaluce y Vit Kopriva de la segunda ronda masculina de Roland Garros 2026

El tenista madrileño se ha metido entre los 60 primeros tras su victoria en primera ronda y se quedaría a un paso del Top-50 en caso de triunfo ante Kopriva.

El partido entre Landaluce y Kopriva empieza, en la pista 9, cuando acabe el choque de dobles que disputan las polacas Tjen y Sujiadi ante la checa Bouzkova y la castellonense Sara Sorribes. Las tenistas del Este ganaron el primer set en el tie break (9-7) y, por ahora, pierden el segundo por 2-3.

Martín Landaluce y Vit Kopriva se enfrentan en la segunda ronda de Roland Garros en un duelo que será histórico para el ganador, ya que habrá alcanzado su tope en un torneo de Grand Slam. Para el jugador madrileño ya lo es alcanzar esta segunda ronda, ya que había caído eliminado en su única participación previa, en el Open de Australia 2026. Kopriva, por su parte, ya ha disputado siete Grand Slams, en tres de los cuales ha alcanzado la segunda ronda, pero nunca ha pasado de ahí.

El español y el checo alcanzaron esta ronda tras ganar en sendos partidos eternos ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo y el francés Corentin Moutet. Ambos tuvieron que disputar cinco sufridos sets, en un horario de máximo calor y en el que el desgaste era mayor.

Kopriva tiene mucha más experiencia y se encuentra en el mejor momento de su carrera, pero Landaluce cuenta a favor la confianza adquirida en Roma, donde alcanzó los cuartos de final y puso contra las cuerdas a Daniil Medvedev.

Ante Prado, el del CT Chamartín desperdició, por su inexperiencia, muchas opciones de haber pasado de forma más cómoda. Un error que no podrá repetir ante un rival mucho más experimentado. "A medida que gane en experiencia estas cosas pasarán menos y se cerrarán los partidos con resultado menos complejos", admitía Martín Landaluce.

El checo ha demostrado ser un jugador duro y solvente. Ya lo hizo en Madrid ante Rafa Jódar, pese a caer en dos sets. Y puede apelar a esa experiencia para buscar los puntos débiles de Landaluce. El tenista madrileño, por su parte, cuenta con la ventaja de que no tiene nada que perder y el desparpajo que le dan sus 20 años.