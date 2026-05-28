Martín Landaluce - Vit Kopriva: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Landaluce en Roland Garros 2026

Tras el palizón del martes, Martín Landaluce se ve las caras con Vit Kopriva en busca de la tercera ronda de Roland Garros

Tras su espectacular partido de primera ronda, que resolvió en cinco sets y cuatro horas y media, Martín Landaluce vuelve a la misma pista para tratatr de seguir haciendo historia y de mantener la presencia española en la parte alta del cuadro masculino.

El joven tenista madrileño se las ve con el checo Vit Kopriva, un rival al que nunca se ha enfrentado, aunque pudo verlo recientemente en Madrid, ya que allí se enfrentó a su amigo Rafa Jódar y cayó en dos sets.

Pase lo que pase, ninguno podrá achacar problemas de cansancio, ya que si Landaluce tuvo que recurrir al quinto set para ganarle a Juan Carlos Prado Angelo, Kopriva también necesitó de cinco mangas para sorprender al cabeza de serie francés Corentin Moutet.

"He ganado muchísimo aprendizaje hoy creo que tengo mucho que mejorar, sobre todo para ser más estable, jugando a un gran nivel. Creo que ha habido más altibajos de los que quiero y mi rival ha hecho cosas muy bien en el último set", aseguraba Landaluce tras imponerse 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4 al boliviano Prado. "Estoy contento de ir sumando estas experiencias", añadía.

Ante Kopriva no podrá tener tantas dudas para cerrar el partido, ya que el checo no es un joven inexperto y, de hecho, ha demostrado en los últimos meses ser un rival a tener muy en cuenta.

¿A qué hora se juega el Martín Landaluce - Vit Kopriva?

El partido entre Martín Landaluce y Vit Kopriva correspondiente a la segunda ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este jueves 28 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 9, la misma en la que debutó el español, tras el encuentro de dobles que disputen la pareja polaca Sutjiadi y Tjen ante la checa Bouzkova y la española Sara Sorribes Tormo. Será en torno a las 12:30 horas -hora peninsular española-, aunque está prefijado como no antes de las 12:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Martín Landaluce en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.