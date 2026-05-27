Reducción drástica del precio de Jan Virgili, sobre la mesa del Betis para la 26/27

El descenso del Mallorca ha puesto al alcance al internacional sub 21, valorado por Manu Fajardo tras un ofrecimiento, por la bajada contundente de su cláusula de rescisión hasta un precio más factible

Entre las tareas marcadas en la agenda de Manu Fajardo para la planificación del proyecto de Champions, se encuentra reforzar los costados con un extremo independientemente de que haya movimientos de salidas ante el enorme interés que despierta Abde o el bajo rendimiento de Rodrigo Riquelme en su primera temporada como bético.

Obviamente, si se produce alguna baja, sobre todo la de Abde, se barajaría incluso un doble refuerzo, aunque, de momento, la idea es sumar a lo que ya hay y, evidentemente, la dirección deportiva ya tiene nombres sobre la mesa una vez certificada la clasificación para la Champions League como quinto.

De ese modo, Fajardo valora una opción que ha ganado sentido una vez consumado el descenso del Mallorca, pues Jan Virgili responde al perfil en cuanto a juventud y posibilidad de generar plusvalía en un futuro y podría cuadrar en el plano económico.

Fajardo valora con interés el ofrecimiento de Virgili tras el descenso del Mallorca

El extremo de 19 años de Vilassar de Mar llegó a las oficinas verdiblancas por medio de un ofrecimiento de sus representantes que se produjo antes de que se confirmara la pérdida de la categoría de los bermellones, lo que ha provocado que se valore con mayor interés en La Palmera al convertirse en mucho más asequible.

Y es que su precio habría sufrido una reducción drástica, no porque su situación obligue al Mallorca a bajar sus pretensiones, sino por la letra pequeña de su contrato, ya que, según las últimas filtraciones, recoge que su cláusula de rescisión desciende considerablemente con un descenso a Segunda división.

Caída en picado de su cláusula de rescisión por la debacle bermellona

De este modo, según afirma el periodista Sergi Capdevilla, de Sport, la cifra para su salida de manera unilateral se ha desplomado de manera contundente, hasta el punto de bajar un total de 18 millones.

De hecho, antes de confirmarse su caída a los infiernos en la última jornada liguera, el precio de liberación ascendía a 30 millones de euros, y ahora ha descendido hasta los 12 kilos.

Cantidad que limita el margen de acción balear y que ya entra dentro de márgenes factibles, tanto en cuanto los parámetros de una hipotética operación serán completamente distintos a los de si la cláusula hubiera permanecido en 30 millones. Cabe apuntar que el Barça se guardó un 40% de su pase.

Su valor de mercado se eleva 15 millones de euros

Jan Virgili, a pesar del descenso, se ha erigido este curso en una de las irrupciones jóvenes más interesante por su capacidad para desequilibrar en el costado zurdo, por velocidad y recursos, lo que ha elevado su valor de mercado a los 15 millones de euros tras la última revisión a mediados de marzo por parte de Transfermarkt. No en vano, el internacional con España sub 21 ha disputado un total de 1.824 minutos repartidos en 34 partidos, con un saldo de dos goles y seis asistencias.

Virgili no es el único futbolista del descendido Mallorca que ha sido vinculado con el Betis, también el centrocampista Samú Costa, por el que los bermellones estarían pidiendo alrededor de 25 millones de euros.