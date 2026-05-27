Crystal Palace - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y donde ver en tv la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano pelearán por el título de la Conference League este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania). En ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el encuentro

Crystal Palace y Rayo Vallecano protagonizarán este miércoles en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) una final de Conference League con sabor a fútbol de antes. Crystal Palace y Rayo Vallecano estarán en esta final de Conference League ante la primera cita de este calibre a nivel continental por lo que el encuentro que se celebrará en tierras alemanas promete no estar escaso de emoción.

El Crystal Palace ya sabe lo que es levantar un título, concretamente tres ya que en sus vitrinas luce una FA Cup, una Community Shield y una Full Members Cup. El Rayo Vallecano solo cuenta con el título de campeón de Segunda división en la 2017/18 por lo que de alzarse con esta Conference League, sería su primer gran título y por supuesto el primero a nivel continental.

Horario y dónde ver en tv el Crystal Palace - Rayo Vallecano de la final de la Conference League

El duelo entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se disputará a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania). Además de poder presenciarlo in situ en el estadio alemán, a través de televisión se podrá seguir a través del canal Movistar+ Liga de Campeones. Además, en ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes del comienzo del partido, podrá seguir en directo y online la previa del choque entre Crystal Palace y Rayo Vallecano. Una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minuto. Con el campeón ya decidido, ya sea en los 90 minutos, la prórroga o la temida tanda de penaltis, podrá leer la crónica y posteriormente las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Crystal Palace No Iniciado - Rayo

Alineación probable del Crystal Palace hoy en la final de la Conference League

El Crystal Palace de Oliver Glasner contarán las dudas de Chris Richards y Adam Wharton. Este último abandonó el terreno de juego en el choque ante el Arsenal con una lesión en el tobillo. "Esperemos que no sea nada grave", apuntó el técnico del Crystal Palace.

Once posible del Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta.

Alineación probable del Rayo Vallecano hoy en la final de la Conference League

Íñigo Pérez podrá contar con uno de sus máximos goleadores en esta Conference League: Álvaro García. Además, los rayistas contarán con la duda de Ilias Akhomach y será el técnico quien tome la decisión en última instancia sobre su participación.

Once posible del Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos; Alemão.