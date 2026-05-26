Yeremy Pino hace de 'espía' y avisa sobre el Rayo Vallecano: "Vienen haciendo las cosas muy bien"

El jugador español, ex del Villarreal y convocado recientemente por Luis de la Fuente para la lista de la Selección española de cara al Mundial, confesó que había ofrecido información sobre alguno de los jugadores de Íñigo Pérez. "Les he ayudado dándoles a conocer algunos futbolistas contra los que he jugado y son amigos"

El Rayo Vallecano buscará este próximo miércoles a partir de las 21:00 horas hacer historia en su primera final europea. Los pupilos de Íñigo Pérez tratarán en Leipzig (Alemania) de levantar la Conference League y convertir en el primer equipo español que se lleva este título. Pero el Rayo Vallecano tendrá delante un Crystal Palace que cuenta con un viejo conocido del fútbol español como Yeremy Pino.

Yeremy Pino, que hasta la pasada temporada estuvo en el Villarreal y que el pasado verano puso rumbo a la Premier League, defenderá los intereses del Crystal Palace y lo hará sabiendo que es uno de los elegidos por Luis de la Fuente en la lista de la Selección española para el Mundial del próximo verano. Yeremy Pino conoce a algunos jugadores del Rayo Vallecano y este martes confesó que ha facilitado información sobre ellos.

Yeremy Pino habla del Villarreal al Crystal Palace

Yeremy Pino confesó que no sabía cuánto conocían al Villarreal en Inglaterra aunque no escondió que sabe lo bien que están haciendo las cosas. "Sinceramente no sé cuánto conocían al Rayo. Vienen haciendo las cosas muy bien. Será difícil". Seguidamente comentó que había dado a conocer algunos futbolistas del Rayo Vallecano contra los que había jugado: "Les he ayudado dándoles a conocer algunos futbolistas contra los que he jugado y son amigos".

Yeremy Pino no entiende de amigos en la final de la Conference League

El ex del Villarreal demostró su competitividad cuando fue cuestionado sobre si la pena sería menor en caso de perder por tratarse de un equipo español: "Me dolería igual perder contra cualquiera. Mañana saldré a morder. No conozco el secreto del éxito de los entrenadores españoles, pero intentaremos ganar".

Yeremy Pino también dejó claro que a pesar de vivir su sexta final este próximo miércoles, los nervios y la ilusión son muy grandes: "Tengo los nervios a flor de piel a pesar de mi experiencia en finales. Es mi sexta, pero la vivo con la misma ilusión. Mucha gente desprestigia este trofeo, pero es muy importante para el club".

La convocatoria de Yeremy Pino con Luis de la Fuente para la Selección española

Yeremy Pino no escondió que la llamada de la Selección española de Luis de la Fuente significa mucho por el hecho de defender a tu país: "Ya sabes lo que significa para uno defender a tu país en un torneo tan importante. Llevo meses con confianza, lo veo como motivación y queda el último partido".

El míster Dean Henderson, que compareció junto a Yeremy Pino, habló de la tranquilidad del equipo de cara a la final de la Conference League: "Todos los chicos están tranquilos. Ya hemos estado en una final y tenemos muchas ganas de demostrar lo que somos capaces de hacer".