Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del martes 26 de mayo con Sinner, Sabalenka, Medvedev, Landaluce...

Entran en escena en Roland Garros 2026 los dos números uno, Sinner y Sabalenka, aparte de los dos últimos españoles que quedan por debutar: Bouzas y Landaluce

Si las dos primeras jornadas de Roland Garros 2026 han causado expectación, ésta tercera lo va a hacer aún más. Este martes entran en competición en la tierra parisina los números uno del mundo, Jannik sinner y Aryna Sabalenka, juegan Medvedev, la vigente campeona Coco Gauff, Tsitsipas, Osaka, Pegula...

También lo hacen los dos últimos españoles que quedan por participar. La gallega Jéssica Bouzas, que abrirá la pista Philippe Chartrier, precisamente, ante Sabalenka. Y Martín Landaluce, que se enfrenta a otro joven prometedor, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Horarios y orden de juego de Roland Garros del martes 26 de mayo

Philippe-Chatrier

Aryna Sabalenka-Jéssica Bouzas (12:00 horas)

Alexandre Muller-Stefanos Tsitsipas (A continuación)

Coco Gauff-Taylor Townsend (A continuación)

Jannik Sinner-Clément Tabur (No antes de las 20:15)

Suzanne-Lenglen

Adam Walton-Daniil Medvedev (11:00 horas)

Laura Siegemund-Naomi Osaka (A continuación)

Anna Kalinskaya-Lois Boisson (A continuación)

Félix Auger-Aliassime-Daniel Altmaier (A continuación)

Simonne-Mathieu

Marin Cilic-Moise Kouame (11:00 horas)

Vit Kopriva-Corentin Moutet (A continuación)

Hanne Vandewinkel-Madison Keys (A continuación)

Kimberly Birrell-Jessica Pegula (A continuación)

Pista 14

Iva Jovic-Alexandra Eala (11:00 horas)

Thomas Faurel-Valentin Vacherot (A continuación)

Alexander Bublik-Jan-Lennard Struff (A continuación)

Victoria Mboko-Nikola Bartunkova (A continuación)

Pista 7

Tallon Griekspoor-Matteo Arnaldi (11:00 horas)

Linda Fruhvirtova-Elsa Jacquemot (A continuación)

Anhelina Kalinina-Diane Parry (A continuación)

Sebastian Ofner-Luciano Darderi (A continuación)

Pista 6

Donna Vekic-Alice Tubello (11:00 horas)

Linda Noskova-Maria Sakkari (A continuación)

Cristian Garín-Learner Tien (A continuación)

Jaime Faria-Denis Shapovalov (A continuación)

Pista 4

Facundo Díaz Acosta-Zhizhen Zhang (No antes de las 12:00 horas)

Pista 5

Dalma Galfi-Mayar Sherif (Tercer turno)

Pista 8

Alejandro Tabilo-Kamil Majchrzak (11:00 horas)

Antonia Ruzic-Ashlyn Krueger (Tercer turno)

Jacob Fearnley-Juanma Cerúndolo (A continuación)

Pista 9

Claire Liu-Moyuka Uchijima (11:00 horas)

Martín Landaluce-Juan Carlos Prado Angelo (A continuación)

Elena Pridankina-Oleksandra Oliynykova (Cuarto turno)

Pista 12

Emma Navarro-Janice Tjen (11:00 horas)

Ann Li-Shuai Zhang (A continuación)

Sebastián Báez-Román Burruchaga (A continuación)

Ethan Quinn-Fran Comesaña (A continuación)

Pista 13

Alexei Popyrin-Zachary Svajda (11:00 horas)

Cameron Norrie-Daniel Vallejo (A continuación)

Alina Korneeva-Elisabetta Cocciaretto (A continuación)

Simona Waltert-Katerina Siniakova (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.