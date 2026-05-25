El gran sorpresa de la jornada en Roland Garros es española

Pablo Carreño sorprende a Jiri Lehecka, duodécimo favorito, y se mete en Roland Garros tras ganar en tres sets; Bautista y Bucsa dicen adiós a las primeras de cambio

Pocas o ninguna opciones le daban a Pablo Carreño en su estreno en Roland Garros 2026. El tenista asturiano había entrado por muy poco en el cuadro y venía de ceder de forma cómoda, en primera ronda, en los torneos en los que había podido jugar en la gira de tierra batida. Sólo había ganado uno en el ATP Tour en estos tres últimos meses, al húngaro Fucsovics en el Mutua Madrid Open.

Y, por si fuera poco, enfrente tenía al cabeza de serie número 12, un Jiri Lehecka que este año había hecho final en Miami y que en tierra, había alcanzado los cuartos de final en ese mismo torneo madrileño. Como mucho se esperaba que el medalla de bronce en Tokio 2021 le plantara cara, pero en un partido largo tenía todas las de perder.

El partido no fue largo. Fue corto. Pero el resultado fue el que casi nadie esperaba. Pablo Carreño barrió al checo y se metió en segunda ronda tras ganar por 6-3, 7-6(3) y 6-3, completando la segunda gran sorpresa de este arranque de Roland Garros tras la derrota de Taylor Fritz en la jornada del domingo.

El tenista asturiano estuvo muy sólido, especialmente con su saque, y obligó a Lehecka a arriesgar, lo que finalmente se tradujo en 46 errores no forzados que marcaron la diferencia. Sobre todo porque Carreño sólo concedió 17 en uno de sus mejores partidos este año.

El triunfo de Carreño fue la gran alegría, junto a enorme debut de Rafa Jódar, del tenis español en la jornada matinal del torneo parisino, en la que han caído derrotados los otros dos representantes que iniciaban su participación.

Roberto Bautista se despide de París para siempre

Roberto Bautista, que jugaba en París por última vez, se despidió con derrota ante otro cabeza de serie, el estadounidense Brando Nakashima, que se llevó el partido por 6-2, 7-5 y 6-2. El castellonense cedió su saque desde el inicio y estuvo siempre remando a contracorriente hasta ese desenlace final.

Si bien se esperaba que esto pudiera suceder, lo que no se esperaba es que Cristina Bucsa también se despidiera a las primeras de cambio en las mismas pistas en las que logró la medalla olímpica hace dos años.

Cristina Bucsa siegue en crisis

La tenista cántabra perdió en tres sets un duelo que empezó ganando ante la suiza Susan Bandecchi, 215 del mundo y que procedía de la fase previa. Bucsa, muy irregular en los últimos meses y, en especial, durante toda la gira e tierra batida, cayó por 6-4, 2-6 y 6-4. Y siguió el mismo camino que, el domingo, ya recorrió su compañera en ese dobles olímpico, Sara Sorribes.

Sólo Marina Bassols ha pasado ronda por ahora en el cuadro femenino, que tendrá hoy el debut de Kaitlin Quevedo ante la francesa Leolia Jeanjean. Aparte de ella, también debuta esta tarde en París Dani Mérida, ante el estadounidense Ben Shelton.

Swiatek y Rybakina, sin piedad

Del resto de partidos disputados a primera hora destaca los triunfos de las favoritas Iga Swiatek y Elena Rybakina. La polaca saldó su debut con un 6-1 y 6-2 ante la australiana Emerson Jones; mientras que la kazaja superó a la eslovena Veronika Erjavec por un no menos contundente 6-2 y 6-2.

También pasaron ronda Jasmine Paolini, ante Yastremka, Elise Mertens, Alex de Miñaur o un Mateo Berrettini que, como Carreño, vio la luz después de muchas decepciones.