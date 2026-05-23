Giro de Italia 2026 | Etapa 15, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Voghera - Milán

El Giro se va al último descanso con una etapa llana, pensaba para los velocistas que aún sigan vivos a estas alturas

Tras la etapa reina llega un doble 'descanso' en el Giro de Italia 2026. Este lunes se vivirá el tercer parón antes de la recta final de la ronda italiana, pero antes espera una etapa llana con llegada en Milán propicia para que los favoritos recuperen fuerzas y para que los velocistas aprovechen una de las pocas opciones que les quedan para ganar etapas.

La etapa entre Voghera y Milán es una de las pocas consideradas llanas en esta edición del Giro de Italia. Será una jornada en la que se rodará por un tamo de la 'histórica' Milán-San Remo (el recorrido antiguo) y finalizará en la capital lombarda, donde la mayoría de las veces ha acabado el Giro. Hasta en 79 ocasiones ha acogido el final.

Perfil de la etapa 15 del Giro de Italia 2026

El perfil de la Etapa 15 es completamente llano, no hay ni una dificultad y será propicio para que los velocistas se jueguen el triunfo en Milán al sprint.

A las pocas dificultades que hay se añade que, en la capital lombarda, se recorre un circuito urbano cuatro veces, lo que facilita aún más la labor para rodar en grupo. Se esperan pocas sorpresas y la emoción estará en el final.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 23 de mayo

- Salida: desde Voghera (Italia) a las 13:40 horas

- Llegada: en Milán (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Horario y dónde ver por televisión y online la 15ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 15 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.