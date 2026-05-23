Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 14 etapa | Vingegaard se vista de rosa por primera vez y Afonso Eulálio ya es segundo

El danés se ha puesto por primera vez la maglia rosa y ha agradecido el trabajo de su compañero Davide Piganzoli en cuanto se ha bajado de su bicicleta. Por ahora, se ha impuesto en las tres etapas montañosas disputadas

Era lo lógico y pasó. Afonso Eulálio (Bahrain) se despidió de la maglia rosa en la decimocuarta etapa del Giro. Y se la puso el gran favorito, Jonas Vingegaard, quien no dudó en agradecer especialmente la labor de Davide Piganzoli, encargado del último relevo en la subida a Pila.

"Él ha hecho el hueco con casi todos mis competidores, yo ya casi no tenía que atacar, lo que es obviamente bueno. Estoy contento con cómo están corriendo todos mis compañeros de equipo, han sido muy fuertes hoy y están supermotivados, me hacen sentir orgulloso y me alegro de poder devolvérselo", explicó el danés en cuanto se detuvo con su bicicleta.

Vingegaard no perdona en la montaña

El ciclista nórdico se ha impuesto en las tres etapas montañosas disputadas hasta el momento en el Giro, con finales en el Blockhaus, Corno alle Scale y ahora Pila: "Hoy ha sido muy duro, mucha subida, pero creo que me convenía. Vas a tope hasta la meta y es una subida difícil, así que creo que todo el mundo ha estado al límite. Yo también", comentó, sobre el perfil de la etapa.

Es la primera vez en su carrera que el doble campeón del Tour de Francia consigue vestirse de rosa. "Es claramente nuevo. El maillot rosa es uno de los más especiales en el ciclismo y algo que me pone feliz. Es algo con lo que he soñado, muchos jóvenes sueñan con ello. Es muy especial para mí y para el equipo. El más grande es el del Tour, obvio, pero para mí el segundo es el del Giro", apuntó.

Vingegaard fue recortando tiempo poco a poco a Afonso Eulálio (Bahrain), líder hasta este sábado, durante la segunda semana de carrera, pero le metió dos minutos y 49 segundos en una sola jornada.

Sin embargo, no se confía: "Quedan todavía tres etapas de montaña muy duras en la última semana, todavía no ha terminado y cualquiera puede tener un mal día, así que tenemos que seguir concentrados y seguir luchando por este maillot. Sería un sueño para mí llevarlo en Roma".

Clasificación de la 14ª etapa del Giro de Italia

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 3h53'01"

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +49"

3. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0'58"

4. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1'03"

5. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

6. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1'23"

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +1'35"

8. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +2'08"

9. Jan Hirt (NSN Cycling Team) m.t.

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) m.t.

Clasificación del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 14ª etapa

1. J. Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) 56:08:41

2. A. Eulálio (Bahrain Victorious) +2:26

3. F. Gall (Decathlon CMA CGM Team) +2:50

4. T. Arensman (Netcompany INEOS) +3:03

5. J. Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3:43

6. G. Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4:22

7. M. Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4:46

8. B. O'Connor (Team Jayco AlUla) +5:22

9. D. Gee-West (Lidl Trek) +5:41

10. D. Piganzoli (Team Visma-Lease a Bike) +6:13

11. M. Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +6:58

12. E. Bernal (Netcompany INEOS) +7:30

13. C. Harper (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team) +7:58

14. D. Caruso (Bahrain Victorious) +8:49

15. D. De La Cruz (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team) +9:09

...

18. M. Beloki (EF Education - EasyPost) +11:33

20. I. Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) +14:17

23. E. Mas (MOVISTAR) +29:16