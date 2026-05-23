Betis - Levante: resultado en directo del partido de hoy de la última jornada de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro de la jornada 38ª del campeonato doméstico de la regularidad entre heliopolitanos y granotas en el Estadio de La Cartuja

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del partido de la última jornada de LaLiga 25/26 entre Real Betis y Levante UD , que arranca en dos horas en La Cartuja . Les dejamos para empezar con los datos esenciales de la previa .

Descanso en Cartagonova , donde el Betis Deportivo se juega sus últimas opciones de permanencia en Primera RFEF . De momento, un 1-1 que no vale a los verdiblancos, que se adelantaron con un golazo de Pablo García , empatando los albinegros por medio de Rahmani , tras un polémico (inexistente, en realidad) penalti de Masqué a Nacho que se pitó vía FVS (el VAR 'low cost'). Aquí, las combinaciones que necesitan los de Dani Fragoso :

En el Levante UD , un once de gala, con Kareem Tunde entrando arriba por Iker Losada . El resto, lo esperado: Mathew Ryan bajo palos; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa. El 'trivote' formado por Kervin Arriaga, Joan Ander Olasagasti y Pablo Martínez por delante, más el citado, Iván Romero y Carlos Espí arriba .

Un once bastante titular de Manuel Pellegrini , con los cambios esperados de Adrián San Miguel por Álvaro Valles y de Isco Alarcón por Pablo Fornals en la media punta, aunque el castellonense retrasa su posición para formar el doble pivote con Marc Roca . En los laterales estarán Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez (otro que se despide), mientras que Diego Llorente y Natan de Souza serán los centrales. El trío de ataque, el de siempre: Antony Matheus dos Santos , Ez Abde y Cucho Hernández .

Será éste no ya el último partido de Adrián San Miguel como verdiblanco, sino también de su carrera profesional: " Me retiro en el lugar al que pertenezco ". Le premia Manuel Pellegrini con una titularidad.

Muchos béticos, claro está, pero también muchos granotas en las inmediaciones del Estadio de La Cartuja . Han viajado más de 1.000 , pese a que sólo había unas 712 entradas para la zona visitante. Hay bastantes hinchas verdiblancos que se ofrecieron a ceder sus carnets o a sacar entradas con descuento.

Ha hablado Lorenzo Serra Ferrer , otra indiscutible leyenda de los banquillos del Real Betis , que da su sitio a Manuel Pellegrini y hasta recuerda que quiso ficharle en su etapa como director deportivo.

El Betis Deportivo , que hizo lo más difícil, remontaba y perdonaba ante un equipo con diez, pero desciende a Segunda RFEF al dejarse empatar en el alargue por un Cartagena al que tampoco le valía el 2-2 en su lucha por el 'play off'. Un final muy cruel en Cartagonova .

En La Cartuja tienen fe en Luis de la Fuente . Por Pablo Fornals , pero también por Isco Alarcón . El lunes lo sabremos.

¡¡Arranca el partido en La Cartuja !! Arbitra el balear Busquets Ferrer , con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR . Les recordamos las alineaciones.

Por cierto que el Real Betis luce la primera equipación de la próxima temporada, con regreso a las calzonas blancas, mangas verdes y un difuminado horizontal de las rayas verticales en el pecho.

¡¡Gool del Betis!! 1-0: Marca Ez Abde , que recibe de Antony y sorprende Toljan , que se duerme y deja que el marroquí fusile a Ryan .

Termina la temporada 25/26 para Real Betis y Levante UD. Los verdiblancos, con los deberes hechos desde la antepenúltima jornada, cuando amarraron matemáticamente una quinta plaza de la clasificación que certificaba su regreso a la UEFA Champions League la friolera de 21 años después tras ganar en casa al Elche CF y perder su máximo rival, el RC Celta, en Balaídos contra su oponente de este 23 de mayo, el cuadro granota, que llegó aquel día a remontar hasta en dos ocasiones.

Todavía tiene que rematar la faena de la permanencia el conjunto azulgrana, que ha ganado enteros con tres victorias consecutivas (contra el CA Osasuna, el citado cuadro vigués y el RCD Mallorca), por lo que le vale con empatar este sábado para no tener problemas. Incluso perdiendo, los de Luís Castro no lo tendrían todo perdido, pues solamente descenderían a Segunda división con una carambola improbable que generara una igualada simple a 42 puntos con el Elche CF, de los pocos que le ganan el duelo directo por abajo.

Será la de esta entrega final una ocasión harto especial para Adrián San Miguel, que anunció en la víspera que, aparte de no renovar su contrato y ser su último encuentro con el Real Betis, ha decidido colgar las botas a los 39 años y retirarse del fútbol en activo tras una prolongada trayectoria que le ha llevado a la Premier League, primero con el West Ham y, luego, con el Liverpool, aventura esta última en Merseyside que ha brindado siete títulos a su casillero.

Además, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu terminan contrato y no seguirán tampoco en Heliópolis. Ambos tendrán oportunidad de despedirse sobre el terreno de juego, lo que no ocurrirá con un Sofyan Amrabat que vuelve al Fenerbahçe tras su cesión, aunque los rectores verdiblancos ya anunciaron que tramitarán su continuidad, preferiblemente con otro préstamo y no en propiedad. Todo se andará, porque la UCL exige una planificación aún más meticulosa y exigente que la última para la Europa League.

En el recuerdo de algunos, el favor que hace 16 años hizo el Levante al Betis, finalmente sin la recompensa del ascenso conjunto por el tropezón previo de los hispalenses en Salamanca, que les dejaba en manos de un Hércules CF que no falló en Irún. En aquella última jornada de la 09/10 en Segunda división, los granotas vinieron al Benito Villamarín en chanclas, como les recibirán este fin de semana, horas después de haber festejado el hito de retornar a Primera a las órdenes del ahora sevillista Luis García Plaza.