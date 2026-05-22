Luis Castro se entrega al Levante con la permanencia en Primera como objetivo: "Me pagan por hacer lo que más me gusta"

El técnico portugués del cuadro babazorro habló este viernes en la previa del choque de este próximo sábado ante el Real Betis. Sobre los de Pellegrini elogió la plantilla verdiblanca: "Aunque cambien algunas piezas, no pierden oportunidad"

El Levante de Luis Castro es uno de los equipos que estando peleando por la permanencia en LaLiga EA Sports, depende de sí mismo. Si el Levante gana este próximo sábado ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja, será equipo de Primera división la próxima temporada. Luis Castro valoró positivamente esa posición en la previa de la jornada 38: "Es el escenario que queríamos. Depender de nosotros y alcanzar el objetivo".

Luis Castro también confirmó que no estará mirando el resto de partidos de la jornada 38 en LaLiga EA Sports al depender los granotas de sí mismos: "Una vez más, yo no estaré mirando los otros partidos, y dependemos de nosotros. Llegar aquí, a un paso de la salvación, es muy positivo. Pocos acreditaban esta situación. Tenemos que dar el máximo para ganar el partido".

Luis Castro, agradecido al Levante

El técnico del Levante quiso recordar su etapa como profesor cuando entrenaba a diferentes equipos por la noche. Luis Castro declaró sentirse afortunado por cobrar por lo que le gusta: "Yo soy un afortunado porque me pagan por hacer lo que más me gusta. Yo soy profesor y cuando trabajaba en la escuela, a la noche entrenaba a equipos. En ese momento, yo entrenaba y el club no me pagaba porque tenía problemas económicos, pero yo seguía entrenando".

Quiso también Luis Castro alabar a las personas que trabajan en el Levante para reafirmarse en la felicidad que siente trabajando en el cuadro granota: "Es un club con personas con mucha calidad y nos tratan muy bien. De la afición no necesito hablar y los jugadores dan la vida por ti y por el club. Estoy muy contento de estar aquí".

Luis Castro alerta sobre la situación del Levante

Luis Castro quiso mandar un aviso sobre la situación del Levante ya que a pesar de que tiene una situación muy favorable, no tiene aún la permanencia en Primera confirmada: "El mensaje es muy simple. Yo he dicho siempre que, cuando faltaban puntos, era posible. Ahora que tenemos más puntos, tenemos que seguir alerta. Nos daban muertos antes y no lo estamos ahora, no podemos cometer el error contrario de dar todo por hecho. Si creemos una cosa que no está hecha, pueden pasar cosas. Ahora es lo contrario, si hay puntos para descender, hay que seguir dando lo máximo".

Por último, sobre el Real Betis, alabó la competitiva plantilla de los de Pellegrini que ha ayudado a los verdiblancos a entrar en la Champions League: "El Real Betis ha cambiado muchas veces de jugadores, porque han jugado en Europa. Si cambian jugadores no será primera vez este año y, cambiando jugadores, han logrado clasificarse para la Champions. Para jugar en Europa y hacer el año que han hecho, no juegas con once. Si lo haces, estás muerto. Es una plantilla muy buena y, aunque cambien algunas piezas, no pierden oportunidad".