La decisión clave de Pablo García para ayudar al Betis Deportivo: "Otros no quieren saber nada"

El delantero internacional sub 21 no dudó en dar un paso atrás para ayudar al filial ante la falta de minutos en el primer equipo, algo que agradece su entrenador, Dani Fragoso, antes de afrontar la 'final' frente al Cartagena en busca de la permanencia en Primera RFEF

La afición verdiblanca estará muy atenta a lo que suceda este sábado, a las 18:30 horas, en el Estadio Cartagonova. Allí, el Betis Deportivo se jugará la permanencia en Primera RFEF en una jornada final de transistores, pues necesita vencer al Cartagena y esperar los resultados favorables de sus rivales directos. Tras verse casi desahuciado meses atrás, el filial ha firmando un gran segundo tramo de la temporada y está a un paso de obrar el milagro, viéndose reforzado una semana más para ello con Pablo García.

El internacional sub 21 ha pasado a ser uno más en la plantilla dirigida por Dani Fragoso en esta recta final de campaña. Ante las escasas oportunidades brindadas por Manuel Pellegrini, el de Alcosa no dudó en dar un paso atrás para ayudar en la difícil tarea de tratar de salvar al conjunto nodriza heliopolitano, convirtiéndose en una pieza clave. No en vano, suma seis goles y dos asistencias en sus ocho encuentros con el Betis Deportivo, seis de los cuales acabaron con victoria.

Por ello, el técnico que le ha cambiado la cara al equipo solo tiene palabras de elogio para un futbolista en el que hay depositadas muchas esperanzas, siendo el gran nivel de la primera plantilla en la parcela ofensiva lo que le ha impedido tener un mayor protagonismo, aunque como informó ESTADIO Deportivo, está en la agenda de clubes como el Ajax de Ásterdam. "Cuando no tenía muchos minutos con el primer equipo pedía bajar y eso es de agradecer. Otros cuando están en dinámica no quieren saber nada de abajo, y él contagia energía y entusiasmo. La Primera es complicada, es la élite. Luego están Abde, Antony... Son jugadores de nivel mundial. Sabemos el talento que tiene, aquí se está encontrando bien y estoy contento con él", aseguró Fragoso sobre su pupilo en una entrevista en la Cadena Cope.

Los números de Pablo García con el Real Betis

Con el primer equipo, Pablo García ha participado este curso en 25 encuentros entre las tres competiciones, si bien en LaLiga, por ejemplo, solo ha sido titular en dos ocasiones, llegando sus dos únicos tantos en la primera ronda de la Copa del Rey ante el modesto Palma del Río. Ha sido un paso más en su crecimiento, después de que la pasada campaña ya diese el salto para disputar cinco partidos. Pero a sus 19 años, lo que quiere el atacante es jugar y sentirse importante, teniendo los cinco sentidos puestos en la 'final' de este sábado.

La temporada de Morante

Para la misma, otra de las grandes armas de Fragoso es José Antonio Morante, que está completando su primera temporada con el Betis Deportivo, aunque también ha seguido goleando con el Juvenil A en la Youth League, donde ha firmando dos tantos. Con el primer filial, por su parte, suma 7 dianas en 30 choques, las dos últimas en el vital triunfo por 3-0 ante el Tarazona de la pasada jornada, en un duelo celebrado en La Cartuja ante 7.500 espectadores.

El internacional sub 19 es otra de las grandes joyas de la 'fábrica' verdiblanca y, aunque ya ha debutado a las órdenes de Pellegrini en la Europa League, su actual entrenador no duda de que tiene condiciones para asentarse más pronto que tarde con los 'mayores'. "Si sigue como está, tiene recorrido para el primer equipo, seguro. Se lo está ganando y trabajando él, no es fácil tener el apellido que tiene. Es humilde y trabajador. Le ha costado, pero ves cómo está compitiendo y jugando, tiene un potencial enorme y seguro que va a tirar hacia arriba", señaló Fragoso, que dio un consejo a sus jóvenes discípulos.

"Es un lujo tenerlos. Cuando les requiera el primer equipo, que estén preparados futbolística y psicológicamente. Cuando lleguen que lo hagan como con nosotros y seguro que así tendrán oportunidades. El futuro del Betis pasa por la cantera", sentenció.

Así está la pelea por la permanencia del Betis Deportivo

Por otro lado, el preparador catalán admitió que no será fácil lograr la permanencia, pues el Tarazona tiene un punto más y salvados de forma momentánea, con dos unidades más, se encuentran también el Nàstic de Tarragona y el Juventud Torremolinos. Pero el filial bético afronta con la máxima ilusión la cita ante un Cartagena que se juega entrar en los 'play offs' de ascenso.

"Es una semana bonita, es una final para nosotros y los chicos lo están llevando muy bien. Parece un final de infarto, como una película, nos tenemos que centrar en ganar el nuestro, que será complicado, y luego esperar que se den los otros resultados. En todos los partidos se juegan algo, el Hércules, el Sabadell o el Antequera para la Copa del Rey. Da pena terminar ya, el equipo está en el mejor momento en juego y resultado. Estamos acostumbrado a estar en la zona de descenso, es una final pero hay que jugar con tranquilidad y sacar la mejor versión", apuntó Fragoso, que se hizo cargo del equipo en diciembre y ha firmando una remontada que pocos esperaban.

Para el de Mataró, era clave recuperar a sus jugadores mentalmente. "Los equipos son estados de ánimo y mentalmente estaban tocados. Era creer en ellos, que se olvidaran de la clasificación, que tienen talento y creyeran en ellos mismos. Hemos jugado hasta con juveniles, no miramos el DNI sino el talento", destacó.