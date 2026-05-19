Rodrigo Marina maneja tres jugosas ofertas para salir del Betis y dar el salto a LaLiga Hypermotion

El goleador de 19 años está completando su primera temporada con ficha del Betis Deportivo, aunque ha seguido jugando con el Juvenil A en competición europea, y ha sido convocado en tres ocasiones por Manuel Pellegrini sin llegar a debutar con el primer equipo. AD Ceuta y Granada CF están muy interesados

La plantilla del Betis Deportivo permanece con una máxima concentración en la visita del próximo sábado al estadio Cartagonova para enfrentarse al FC Cartagena en la última jornada liguera en el Grupo 2 de la Primera Federación, epílogo de la temporada 2025/2026 que el filial (44 puntos) afronta el cuarto por la cola, a uno de la SD Tarazona y con dos de desventaja sobre Nástic de Tarragona y Juventud de Torremolinos (46). Después de un espectacular tramo final en el que han convertido en factible lo imposible, esta jovencísima plantilla está llamando la atención en clubes de LaLiga Hypermotion o de la propia Categoría de Bronce del fútbol español.

Como explicó un orgullosísimo Dani Fragoso, el vestuario verdiblanco confía a ciegas en la salvación, mientras siguen acumulándose las entidades que permanecen atentas a un posible descenso a Segunda RFEF que podría dejar interesantes oportunidades de mercado. En este sentido, el delantero Rodrigo Marina es uno de los más solicitados de un filial que no para de aportar talento al primer equipo y que de manera paralela sigue nutriéndose de un Juvenil que viene de ganar Copa del Rey, liga de División de Honor y Copa de Campeones en los últimos 14 meses; las dos últimas con el cotizado goleador extremeño como capitán y principal referencia ofensiva.

Ceuta, Granada y Extremadura tantean el fichaje de Rodrigo Marina, canterano del Betis

Según ha adelantado el periodista 'freelance' Ángel García en su conocido perfil para redes sociales de 'Cazurreando', el representante de Rodrigo Marina ha sido contactado en las últimas semanas por equipos de Segunda división como la AD Ceuta o el Granada CF; así como en el Extremadura UD, equipo refundado en tres ocasiones que ha pensado en el ariete cacereño del Betis para su regreso a Primera RFEF después de celebrar su ascenso a Primera RFEF con la noticia de la compra de la entidad por parte de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, y el fondo de inversión NXTPLAY, controlado por el belga y su socio Gonzalo Vila.

En este sentido, ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con fuentes de la negociación, quienes confirman la veracidad de esta información y aseguran que Rodrigo Marina tiene muchas opciones sobre su mesa en caso de que el Real Betis decidiese venderle o cederle de cara a la 2026/2027, aunque "aún no hay nada decidido". El Ceuta le tiene en su agenda dentro de las opciones que maneja para suplir al cedido Marcos Fernández (exbético del RCD Espanyol) y Marc Doménech (RCD Mallorca); mientras que el Granada CF también busca un '9' para suplir el adiós del joven uruguayo Gonzalo Petit, que precisamente tendrá que volver a la disciplina de la entidad verdiblanca.

Pichichi de la Youth League y autor de 46 goles en dos años, busca la cuarta oportunidad para debutar con el Betis

El delantero cacereño de 19 años se ha coronado esta campaña como máximo goleador de la UEFA Youth League 2026, gracias a las 10 dianas que ha celebrado en sólo seis encuentros; al tiempo que se ha convertido en uno de los principales surtidores de munición del Betis Deportivo en la lucha por la permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Sólo los siete goles de Borja Alonso superan los seis de Rodrigo Marina, empatado con Pablo García o Carlos Reina y con uno más que José Antonio Morante.

La temporada pasada, Rodrigo Marina celebró 30 tantos en 38 partidos como capitán del Juvenil A, siendo clave para las conquistas de la liga de División de Honor y de la Copa de Campeones. Manuel Pellegrini le reclutó para la primera parte de la pasada pretemporada y para numerosos entrenamientos del primer equipo. Incluso, le ha convocado en tres ocasiones, pero no llegó a tener minutos en los desplazamientos ligueros ante el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca, como tampoco en el choque de la UEFA Europa League ante el PAOK de Salónica griego.