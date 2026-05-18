Courtois sigue la estela de Piqué, Cristiano Ronaldo o Leo Messi y compra el Extremadura

Thibaut Courois, a través de la plataforma de inversión deportiva, NXT Play, ha comprado el CD Extremadura, que ha ascendido reciéntemente a Primera Federación, sumando buenas noticias con el portero del Real Madrid como protagonista en los despachos

Thibaut Courtois ha dado un paso importante en el mundo de los negocios, comprando, a través de NXT Play, que es una plataforma de inversión deportiva, el CD Extremadura. El portero del Real Madrid, junto con el socio de la misma, Gonzalo Vila, han llegado a un acuerdo para dar luz verde a esta inversión.

Además, esta operación coincide con un hecho histórico en el CD Extramdura como ha sido el ascenso a Primera Federación, encadenando su cuarto ascenso consecutivo. Por otro lado, Thibaut Courtois firma su segundo movimiento en el mundo de la inversión ya que hizo lo mismo con la entrada de NXT Play en el Le Mans FC, que actualmente milita en la Ligue 2, la segunda división de Francia.

Courtois: "El Extremadura es un club con historia en el fútbol español"

De esta manera, Thibaut Courtois se expresó tras hacer oficial la noticia en redes sociales: "En NXTPLAY invertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y potencial real para construir algo grande. El CD Extremadura cumple las tres cosas".

Por ello, Courtois alaba la historia del CD Extremadura: "Es un club con historia en el fútbol español, una afición extraordinaria y una directiva que ha demostrado año tras año cómo se construye un proyecto serio. Llegamos como socios para sumar a lo que ya está funcionando, y para acompañar al club en la temporada más exigente que tiene por delante".

El Extremadura elogia a NXTPLAY: "Un grupo internacional con ambición, visión y pasión por el fútbol"

Por su parte, el Extremadura emitió un comunicado en sus perfiles oficiales explicando la importancia del acuerdo con Gonzalo Vila y Thibaut Courtois para la entrada de NXTPLAY:

"El Club Deportivo Extremadura y NXTPLAY, la plataforma de inversión deportiva cofundada por Gonzalo Vila y Thibaut Courtois, han alcanzado un acuerdo para la entrada de NXTPLAY en el accionariado del club extremeño como copropietario, junto a su actual presidente Daniel Tafur, que continuará liderando el proyecto deportivo e institucional.

La operación, en la que se ha estado trabajando durante casi un año, se cierra en un momento histórico para el club: el CD Extremadura acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, un récord en el fútbol español que confirma la solidez del proyecto deportivo e institucional.

Desde el Club Deportivo Extremadura queremos dar la bienvenida a NXTPLAY. La incorporación de un grupo internacional con ambición, visión y pasión por el fútbol supone un paso muy importante para seguir creciendo juntos. Estamos convencidos de que esta alianza nos hará más fuertes para afrontar los grandes retos que vienen y continuar llevando el nombre de Extremadura a lo más alto. Gracias por confiar en nuestro proyecto, nuestra afición y nuestra historia. El futuro empieza hoy".

Courtois se suma a la fiebre de los futbolistas propietarios: de Messi a Piqué y Cristiano

De esta manera, Courtois se une a la lista de otros futbolistas que han comprado diferentes clubes, como ha sido el reciente caso de Leo Messi con el Cornellà. No obstante, uno de los primeros fue David Beckham, con un Inter Miami que ya ha podido contar con jugadores como la leyenda argentina, Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets.

De la misma manera, uno de los movimientos más mediáticos en este aspecto ha sido el de Gerard Piqué con el Andorra, que volverá a competir en Segunda División tras el año que han firmado los de Carles Manso. Otro de los recientes casos que se han visto en el fútbol español ha sido el de Cristiano Ronaldo y el Almería.

El portugués compró, a través de su empresa CR7 SA, el 25% de la entidad andaluza. Por otro lado, Dani Alves se convirtió en uno de los propietarios del Sporting Sao Jao de Ver, que juega actualmente en la tercera división de Portugal.