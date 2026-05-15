Virginia anuncia que rompe con Vinicius y explica los motivos de su decisión: "Cuando algo deja de tener sentido..."

Virginia Fonseca y Vinicius han puesto fin a su relación en pleno momento crítico para el delantero: "Prefiero tener la madurez para ponerle fin antes que permanecer donde ya no corresponde". La influencer anunció la ruptura mientras él encara un cierre de temporada sin títulos y con el Mundial como único refugio

Virginia y Vinicius han confirmado el fin de su relación. La influencer brasileña a través de sus redes sociales en un largo comunicado en el que explica los motivos de la decisión y sus sensaciones a nivel sentimental tras romper su noviazgo con el delantero del Real Madrid.

Además, este anunció viene el día después de que Virginia estuviese presente ayer jueves en el Bernabéu, atendiendo al Real Madrid - Oviedo, que disputó Vinicius. Por ello, el fin de la relación pudo haber sido pocas horas después de un encuentro en el que precisamente el delantero brasileño fue pitado por su afición en distintas fases del partido de LaLiga EA Sports.

Virginia Fonseca rompe con Vinicius: "Yo siempre me permitiré vivir"

En este sentido, Virginia Fonseca ha anunciado que rompe su relación con Vinicius: "Yo siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida".

Por ello, la influencer brasileña afirma que "después de todo, siempre fui muy intensa, siempre fui muy enfocada en nuestros sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y permitirme vivir eso sin crear ninguna barrera, preservando el respeto que siempre tuve dentro de cualquier relación".

Virginia Fonseca zanja su historia con Vinicius: "Cuando algo deja de tener sentido, se acaba"

Por otro lado, Virginia fue más allá con detalles sobre la ruptura con un Vinicius que viene de jugar contra el Oviedo ayer jueves: "Cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para ponerle fin antes que permanecer donde ya no corresponde".

De esta manera, Virginia, que empezó su relación con Vinicius por el mes de octubre, concluyó con el siguiente mensaje: "Hoy elegimos respetarnos y seguir cada uno su camino. Le deseo mucha felicidad y mucho éxito a Vinicius, y todo eso con mucho cariño. Pido el respeto de todos para que esta sea una página pasada en la vida de cada uno, así como lo será en la mía".

Sin embargo, el golpe para Vinicius es real, que publicaba el pasado seis de abril, con motivo del cumpleaños de Virginia, una serie de fotos que acompañaba con un texto. En el mismo, el delantero del Real Madrid le mandaba un mensaje a la que entonces era su pareja: "Sigue siendo esta persona única: una madre maravillosa, una empresaria de alto nivel y una mujer que no se contiene para hacer felices a todos a su alrededor".

Esto demuestra la afinidad que existía entre Vinicius y Virginia, que publicó ayer jueves fotos y vídeos en sus redes sociales en uno de los palcos del Bernabéu, presenciando el Real Madrid - Oviedo.

Vinicius encara su final de temporada más amargo: pitos, cero títulos y un Mundial como única tabla de salvación

No son días fáciles para Vinicius. El jugador del Real Madrid está muy cerca de acabar su octava temporada en el club blanco, dónde ha sido señalado, como el resto del equipo, por no ganar un título por segundo año consecutivo. Además, el brasileño fue pitado por la afición del Bernabéu, sobre lo que habló Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, en la rueda de prensa posterior al choque.

A falta de dos partidos para acabar la temporada con el Real Madrid, Vinicius se irá sumando 21 goles y 12 asistencias entre todas las competiciones, que no han sido suficientes para que los de Arbeloa levantasen un título esta campaña. Tras ello, el brasileño pondrá el foco en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que apunta a ser uno de los fijos en la Brasil de Ancelotti, que viene de firmar su renovación hasta 2030.

Ancelotti volverá a contar con la figura de un Vinicius dispuesto a liderar a su selección, junto con otros jugadores de la talla de Raphinha o con más experiencia como Casemiro en el centro del campo. En cualquier caso, el brasileño, que no se ha pronunciado aún por su ruptura con Virginia, podrá pasar unos días de desconexión antes de su concentración con Brasil y poner el foco directamente en el inminente Mundial.