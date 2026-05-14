Isabel Díaz Ayuso se posiciona con el Bernabéu y se entrega a Florentino Pérez: "Es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid"

Isabel Díaz Ayuso ha encendido la semana política y deportiva al rendirse públicamente a Florentino Pérez, al que eleva sin dudar: "Le debemos muchísimo". En plena polémica por el ruido del Bernabéu, la presidenta madrileña se alinea con el presidente del Real Madrid y lo defiende con uñas y dientes

Isabel Díaz Ayuso se ha rendido a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid está siendo uno de los protagonistas de la semana, tanto por la rueda de prensa que concedió el pasado martes como por sus palabras en la entrevista de ayer miércoles con Josep Pedrerol.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo tiene claro con Florentino Pérez, apuntando, en el programa de 'Es la Mañana de Federico' de 'esRadio', que tiene "muy buena opinión" sobre el directivo de la entidad merengue, que ha convocado elecciones tras la última reunión de la Junta Directiva. Isabel Díaz Ayuso, además, comentó que el club blanco "ha sabido exportar nuestra marca por todo el mundo".

Isabel Díaz Ayuso se deshace en elogios a Florentino Pérez: "Le debemos muchísimo"

Isabel Díaz Ayuso fue muy contundente cuando le preguntaron por Florentino Pérez: "Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid, creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país, le debemos muchísimo, creo que todos, por lo que ha hecho con el Bernabéu".

En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso no dudó en elogiar a un Florentino Pérez que también lidera el Grupo ACS, dedidaco al sector de la construcción: "Por supuesto, con el equipo ha sido exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer a ciudadanos de todos los rincones que han puesto sus ojos en nosotros y ya a partir de aquí ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras".

Isabel Díaz Ayuso defiende a Florentino Pérez y al Bernabéu: "El mejor recinto del mundo"

No obstante, Florentino Pérez, que viene de ganar una batalla judicial por los ruidos del Bernabéu, fue protagonista en una reflexión de Isabel Díaz Ayuso hablando del uso del estadio del Real Madrid: "Es para lo que también tiene que estar una administración, para regular dando equilibrio y nada más que eso: compaginar el descanso de los vecinos con un recinto que estaba allí y que es el mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar eventos de esas características".

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue tajante de cara a la buena utilización del Bernabéu y el problema que ha causado el ruido del estadio entre los vecinos, sobre todo en los días que se han celebrado conciertos en el recinto merengue: "Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria".Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso quiso salir en defensa de Florentino Pérez, recientemente acusado por Iturralde, tras las críticas recibidas por el ruido del Bernabéu: "Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido. Si no, no podríamos hacer nada: no habría unos sanfermines, no habría una Feria de Abril, no habría una calle Ponzano (una zona de restauración en la capital), no habría el centro de Madrid, no habría tantísimos eventos..."

El Real Madrid se defiende: "El ruido es responsabilidad de las empresas promotoras del estadio"

En este sentido, el Real Madrid lo dejó bien claro en el comunicado que hizo público ayer miércoles, explicando que el ruido que se generó en los conciertos celebrados en el Bernabéu son responsabilidad de "las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo".

Florentino Pérez respirará aliviado tras dejar atrás un nuevo problema como presidente del Real Madrid, sobre todo sabiendo que los ingresos de los conciertos estaban siendo destinados en parte al Atlético de Madrid, que acogía la mayoría de los eventos que no se podían celebrar en el Bernabéu.