Israel acusa a Lamine Yamal de "fomentar el odio" por ondear la bandera de Palestina en la celebración del Barcelona

El ministro de Defensa, Israel Katz declaró que el jugador debería preguntarse si considera el gesto "humanitario" o "moral"

El Barcelona celebró el pasado lunes un nuevo título de Liga con una clásica rúa que discurrió por diferentes calles de la Ciudad Condal. En un momento de la celebración, Lamine Yamal, emblema del club culé, ondeó durante varios minutos una bandera de Palestina. Este gesto causó bastante controversia e incluso su propio entrenador Hansi Flick le reprendió en la siguiente comparecencia confesando que no le gustó. "Son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años".

El gesto de Lamine Yamal de ondear una bandera palestina no ha sentado nada bien en Israel. Así, el ministro de Defensa de dicho país, Israel Katz, no dudó en poner el foco sobre el jugador del Barcelona en un mensaje publicado en X (antes Twitter). El dirigente de Israel acusó a Lamine Yamal de elegir incitar y "fomentar el odio" al tiempo que recordaba como la organización terrorista Hamas había masacrado, violado y quemado a niños, mujeres y ancianos el pasado 7 de octubre.

Israel arremete contra Lamine Yamal tras enarbolar la bandera de Palestina

El ministro de Defensa Israel Katz dejó claro que no iba a guardar silencio "frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Además, Katz habló del Barcelona como un "club grande y respetado" y solicitó a los culés que se desmarcasen de la acción de Lamine Yamal para dejar claro que "no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Mensaje completo del ministro de Defensa de Israel

El mensaje de Israel Katz en X (antes Twitter) en relación al gesto de Lamine Yamal en la celebración del Barcelona fue el siguiente: "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre. Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?

Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío. Espero que un club grande y respetado como el FC Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Lamine Yamal no se quedó solo en alzar la bandera de Palestina en la celebración del Barcelona sino que posteriormente compartió la imagen en su cuenta personal de Instagram que cuenta con más de 42 millones de seguidores. Este gesto provocó reacciones de todo tipo entre varios políticos españoles como Santiago Abascal o Irene Montero.