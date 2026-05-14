Pitina y el cambio de Florentino Pérez que transformó al Real Madrid

La mujer del presidente del cuadro merengue falleció en 2012 a consecuencia de un infarto cuando solo tenía 62 años. Su muerte cambió el carácter del máximo dirigente del Santiago Bernabéu para siempre

Florentino Pérez está centrando la actualidad del Real Madrid en los últimos días con una comparecencia en rueda de prensa y luego una entrevista frente al periodista Josep Pedrerol. La escasa presencia de Florentino Pérez en los medios de comunicación ha ayudado a que su carácter en estas dos intervenciones hayan causado aún más sorpresa de la que se esperaba.

Detrás de un presidente del Real Madrid que señala sin miramientos hay un hombre que en 2012 perdió a su esposa, Pitina. A sus 62 años, Pitina acompañó a Florentino Pérez durante más de 40 años y su fallecimiento hace más de 10 años ha marcado para siempre el carácter del presidente del Real Madrid.

Quién fue Pitina para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, además de con sus palabras, también dijo mucho a través de su lenguaje no verbal en las dos comparecencias que ha tenido en los últimos días. En la del pasado miércoles se pudo apreciar como Florentino Pérez se tocaba la alianza de casado e incluso en ciertos momentos se la quitaba de su mano derecha para volver a ponérsela a los pocos segundos.

Esa alianza de casado representaba su vínculo con Pitina, mujer con la que compartió su vida durante 42 años hasta su fallecimiento en 2012 a consecuencia de un infarto cuando contaba con 62 años. La pérdida de Pitina fue un golpe muy duro para Florentno Pérez que llegó a admitir en su momento que la ausencia de su esposa estaba haciendo que la vida le resultase más complicada.

Cómo cambió el presidente del Real Madrid tras su pérdida

La pérdida de Pitina marcó la vida de Florentino Pérez y por lo tanto de su carácter. El fallecimiento de Pitina también influenció en la forma en la que Florentino Pérez entendía el ser presidente del Real Madrid. Desde ese momento, Florentino Pérez se refugió más en el propio club y en su labor de tratar de hacer a los blancos el equipo más importante del Mundo.

Se dice que Pitina era el apoyo emocional de Florentino Pérez y su pérdida le hizo volverse mas hermético y frío públicamente. Fue precisamente en 2012 cuando se endurecieron los requisitos para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, esa que este mismo jueves ha vuelto a convocar de manera oficial.

La obsesión competitiva de Florentino Pérez

Florentino Pérez ha repetido en varias ocasiones los logros del Real Madrid desde que llegó a la presidencia blanca. Pero el Real Madrid, coincidiendo con esa etapa, se volvió más competitivo desde 2012, año en el que falleció Pitina. El Real Madrid, con Florentino Pérez como presidente, ha logrado desde 2012, un total de 6 Champions League, 5 Campeonatos de Liga, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 5 Supercopas de Europa, 5 Mundiales de Clubes y la Intercontinental de la FIFA de 2024.

El nuevo Santiago Bernabéu

Otro de los hitos que ha marcado la presidencia de Florentino Pérez en los últimos tiempos ha sido la construcción del nuevo Santiago Bernabéu. El feudo madridista es uno de los más modernos del fútbol mundial y se ha consolidado como la sede de eventos importantes.

Sin ir más lejos, el propio Florentino Pérez recordaba que hasta el Papa León XIV "quería visitar el Bernabéu" y lo hará el próximo mes de junio. Los títulos, el nuevo Santiago Bernabéu y que el Real Madrid sea el club con más ingresos del Mundo son parte del legado que Florentino Pérez quiere dejar como presidente de la entidad.