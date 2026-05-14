Real Madrid - Real Oviedo: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Real Madrid y Real Oviedo se verán las caras este domingo a partir de las 21:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. El duelo medirá a los de Arbeloa, sin nada en juego y a los de Almada con el descenso ya consumado

Real Madrid y Real Oviedo vivirán este jueves a partir de las 21:30 uno de los pocos duelos de la jornada 36 de LaLiga EA Sports en los que no hay nada en juego más allá del honor de sumar el triunfo. El Real Madrid de Arbeloa, con el revuelo aún latente de la rueda de prensa de Florentino Pérez del pasado martes, tratará de maquillar el final de temporada en el que será el penúltimo partido de los blancos en casa. El Real Madrid claudicó ante el Barcelona el pasado fin de semana en el Clásico que se disputó en el Spotify Camp Nou y de paso hizo que los culés sumasen un nuevo título de Liga.

El Real Oviedo por su parte, después de empatar ante el Getafe, solo tenía la leve esperanza de que el Girona no puntuase ante el Rayo Vallecano. La ecuación no se dio y los carbayones ya son equipo matemáticamente de LaLiga Hypermotion para el próximo curso. Almada dejó claro en rueda de prensa el pasado miércoles que sus jugadores tratarán de dar lo mejor tal y cómo han hecho el resto de la temporada.

Horario y dónde ver en tv el partido entre Real Madrid y Real Oviedo

El duelo entre Real Madrid y Real Oviedo dará comienzo a partir de las 21:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. El choque, además de en el propio feudo blanco, podrá seguirse en televisión a través de la plataforma de DAZN. Si por el contrario prefiere seguirlo de manera online y en directo, desde ESTADIO Deportivo estaremos contando la previa más completa desde dos horas antes del comienzo del choque entre Real Madrid y Real Oviedo. Además, una vez que la pelota eche a rodar entre Real Madrid y Real Oviedo, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

R. Madrid No Iniciado - Oviedo

Alineaciones posibles del Real Madrid en LaLiga EA Sports

El once de Arbeloa ante el Real Oviedo es toda una incógnita por las numerosas bajas que tiene el Real Madrid. Si podrá contar Arbeloa con un Mbappé con el que hay ciertas dudas de cómo puede recibirlo el Santiago Bernabeú. Dani Ceballos es otro con el que podría contar Arbeloa si se termina de recuperar de sus molestias en el tobillo.

Once probable del Real Madrid: Courtois, Asencio, Rüdiger, Fran García, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Thiago, Camavinga, Vinicius, Brahim y Mbappé.

Alineación posible del Real Oviedo en LaLiga EA Sports

Por parte de Guillermo Almada, el técnico del Real Oviedo cuenta con la duda de Bailly que en el duelo ante el Getafe sufrió un traumatismo craneoencefálico. Los que no estarán con total seguridad serán Sibo y Javi López ya que ambos terminaron expulsados en la última jornada.

Once probable del Real Oviedo: Aarón Escandell, Calvo, Costas, Nacho Vidal, Alhassane, Colombatto, Fonseca, Alberto Reina, Thiago, Chaira y Fede Viñas.